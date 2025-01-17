Мільйони євро на ЗСУ та енергетику: глава МЗС Нідерландів оголосив про нові пакети допомоги Україні — Finance.ua

Мільйони євро на ЗСУ та енергетику: глава МЗС Нідерландів оголосив про нові пакети допомоги Україні Сьогодні 10:29 — Казна та Політика

Мільйони євро на ЗСУ та енергетику: глава МЗС Нідерландів оголосив про нові пакети допомоги Україні

Нідерланди нададуть Україні 7 млн євро в рамках Комплексного пакету допомоги, який координує НАТО, та 20 млн євро на підтримку енергетичної інфраструктури.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп на спільному з українським колегою Андрієм Сибігою брифінгу в Києві.

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«Нідерланди зберігають відданість підтримці захисту України від російської агресії. Нідерланди нададуть 7 млн євро в рамках Комплексного пакету допомоги Україні (CAP), який координує НАТО. За допомогою пакету допомоги НАТО надає нелетальну підтримку України, як-от паливо, медичні засоби, зимове спорядження та засоби РЕБ», — сказав він.

Велдкамп відзначив, що зобовʼязання Нідерландів з військової підтримки України сягають 10,4 млрд євро, а загальна допомога, включно з невійськовою, становить 70,1 млрд євро.

Він запевнив, що Україна може й надалі розраховувати на тривалу підтримку Нідерландів — політичну, військову, фінансову і моральну.

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Окрім того, глава нідерландської дипломатії також оголосив про виділення додаткових 20 млн євро на підтримку енергетичної інфраструктури України на додачу внеску в 45 млн євро, який країна зробила минулого року.

«Ми продовжуємо нашу співпрацю з такими інституціями, як ЄБРР, щодо енергетичної безпеки й інфраструктури для України. Це профінансує необхідні для України ремонтні роботи, щоб підтримати енергетичну систему України в робочому стані», — наголосив Велдкамп.

Укрінформ За матеріалами:

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