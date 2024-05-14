Мільйонну схему викрили на ремонті Південного мосту у Києві: низці посадовців оголошено підозри — Finance.ua

Мільйонну схему викрили на ремонті Південного мосту у Києві: низці посадовців оголошено підозри Сьогодні 19:44 — Кримінал

Мільйонну схему викрили на ремонті Південного мосту у Києві: низці посадовців оголошено підозри, Фото: Нацполіція

Поліція Києва повідомила про підозру підряднику у справі про привласнення близько мільйона гривень бюджетних коштів під час ремонту Південного мосту у Києві через використання дорожчих будівельних матеріалів.

Про це повідомили у ГУНП в столиці.

Читайте також У Києві підрядник привласнив понад 3,5 млн гривень бюджетних коштів під час ремонту мостів

За даними поліції, у квітні минулого року між директором КП «Київавтошляхміст» та приватним підприємством було укладено договір на проведення протиаварійних робіт з ремонту деформаційних швів на Південному мосту та естакад з нього.

«Посадовець підприємства-замовника, перебуваючи у змові зі службовими особами підрядної організації, вирішили заволодіти бюджетними коштами, замінивши залучені до ремонту будівельні матеріали на аналогічні, але дорожчі за ціною. Зокрема, під час робіт використовувалась інша бетонна суміш, яка призвела до збільшення витрат на суму близько одного мільйона гривень», — повідомили у поліції.

Читайте також Відновлення інфраструктури: підрядників підозрюють у розкраданні коштів

Наразі екс-директору зазначеного приватного товариства та його заступнику слідчі повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Учасникам злочинної схеми загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Раніше у справі про розкрадання на ремонті Південного мосту майже 1 млн грн було повідомлено підозру директору столичного комунального підприємства.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.