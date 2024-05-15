Мільярдер Френк Маккорт планує зробити ставку на TikTok у США — WSJ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мільярдер Френк Маккорт планує зробити ставку на TikTok у США — WSJ

Світ
36
Мільярдер Френк Маккорт планує зробити ставку на TikTok у США — WSJ
Мільярдер Френк Маккорт планує зробити ставку на TikTok у США — WSJ
Френк Маккорт, мільярдер із США, збирає консорціум для викупу американського бізнесу соцмережі TikTok у китайської ByteDance.
Про це повідомляє WSJ.
Читайте також
Через 9 місяців сервіс заблокують у США, тому до того часу має відбутися продаж, схвалений Конгресом США.
Інтерес Маккорта до TikTok невипадковий: нонпрофіт «Проект Свобода» (Project Liberty), заснований бізнесменом, займається створенням та просуванням єдиного відкритого протоколу соцмереж (DSNP).
Сам він виступає за повний контроль користувача за власними даними та обмеження надприбутків соцмереж від їх експлуатації.
Мета купівлі заявлена: «повернення контролю та цінності до рук людей, щоб дати американцям власний голос, вибір та частку в майбутньому інтернету».
Читайте також
При цьому це вже друга група, яка претендує на актив. Першу збирає екс-міністр фінансів Стівен Мнучін. Але поки немає нової оцінки активу для угоди (якій активно пручається Китай). Раніше діапазон був $20 — $100 млрд.
Нагадаємо, Маккорт заробив статки (близько $1,4 млрд) на інфраструктурі та нерухомості і більше відомий як екс-власник бейсбольної команди Los Angeles Dodgers та поточний власник футбольного клубу «Марсель».
Читайте також

Довідка Finance.ua:

  • Раніше TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подали позов до федерального суду США, щоб заблокувати закон про потенційну заборону TikTok у Сполучених Штатах.
  • Компанія стверджує, що законопроєкт «неясно описує TikTok як загрозу національній безпеці». У позові стверджується, що закон порушує Конституцію США, зокрема Першу поправку щодо захисту свободи слова. Тому компанії просять заборонити генеральному прокурору США Мерріку Гарленду виконувати закон.
  • Universal Music Group та TikTok уклали нову ліцензійну угоду, що забезпечить «значні та провідні в індустрії переваги для сім'ї UMG».

Безкоштовна валютна розсилка Finance.ua 🤑

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.