Мільярдер Френк Маккорт планує зробити ставку на TikTok у США — WSJ Сьогодні 17:10 — Світ

Мільярдер Френк Маккорт планує зробити ставку на TikTok у США — WSJ

Френк Маккорт, мільярдер із США, збирає консорціум для викупу американського бізнесу соцмережі TikTok у китайської ByteDance.

Про це повідомляє WSJ

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Через 9 місяців сервіс заблокують у США, тому до того часу має відбутися продаж, схвалений Конгресом США.

Інтерес Маккорта до TikTok невипадковий: нонпрофіт «Проект Свобода» (Project Liberty), заснований бізнесменом, займається створенням та просуванням єдиного відкритого протоколу соцмереж (DSNP).

Сам він виступає за повний контроль користувача за власними даними та обмеження надприбутків соцмереж від їх експлуатації.

Мета купівлі заявлена: «повернення контролю та цінності до рук людей, щоб дати американцям власний голос, вибір та частку в майбутньому інтернету».

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При цьому це вже друга група, яка претендує на актив. Першу збирає екс-міністр фінансів Стівен Мнучін. Але поки немає нової оцінки активу для угоди (якій активно пручається Китай). Раніше діапазон був $20 — $100 млрд.

Нагадаємо, Маккорт заробив статки (близько $1,4 млрд) на інфраструктурі та нерухомості і більше відомий як екс-власник бейсбольної команди Los Angeles Dodgers та поточний власник футбольного клубу «Марсель».

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Довідка Finance.ua:

Раніше TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подали позов до федерального суду США, щоб заблокувати закон про потенційну заборону TikTok у Сполучених Штатах.

Компанія стверджує, що законопроєкт «неясно описує TikTok як загрозу національній безпеці». У позові стверджується, що закон порушує Конституцію США, зокрема Першу поправку щодо захисту свободи слова. Тому компанії просять заборонити генеральному прокурору США Мерріку Гарленду виконувати закон.

Universal Music Group та TikTok уклали нову ліцензійну угоду, що забезпечить «значні та провідні в індустрії переваги для сім'ї UMG».

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