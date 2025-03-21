Мільярд гривень: скільки «Земельний банк» планує цьогоріч залучити на торгах — Finance.ua
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Мільярд гривень: скільки «Земельний банк» планує цьогоріч залучити на торгах

Фондовий ринок
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Мільярд гривень: скільки «Земельний банк» планує цьогоріч залучити на торгах
Мільярд гривень: скільки «Земельний банк» планує цьогоріч залучити на торгах
ТОВ «Державний земельний банк» включив до другого пулу 2479 ділянок землі орієнтовною вартістю в 1 млрд грн.
Про це повідомив Фонд державного майна за результатами підсумкового засідання робочої групи «Земельного банку».
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«До другого пулу входитимуть 2479 ділянок, загальна площа територій — 206 382 га у 23 областях України. Ця цифра для нас є орієнтиром, аби досягти максимального наповнення державного бюджету. Стратегічне завдання на 2025 рік — 1 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.
За інформацією ФДМУ, до другого пулу земель, які планується реалізувати в межах «Земельного банку» цього року, додалися землі тваринництва, дооформлені, поділені ділянки, ділянки, по яких здійснюються «правові врегулювання» (зняття арештів та обтяжень, реєстрація речових прав на землю) та ділянки в користуванні підприємств інших органів управління.
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Перші аукціони плануються вже у другому півріччі 2025 року.
Як повідомили у ФДМУ, в межах реалізації першого пулу землі в проєкті «Земельний банк» було укладено 225 договорів на суборенду, від яких бюджет отримав 428,2 млн грн надходжень.
«1 жовтня минулого року стартували перші онлайн-торги у системі Prozorro.Продажі. Наразі проведено 427 аукціонів, успішно укладено 225 договорів та сплачено 428,21 млн гривень», — йдеться в повідомленні.
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Загалом відбулася перереєстрація 90,9 тис. га земель сільськогосподарського призначення. Середня вартість одного гектара за договорами суборенди становила 30,1 тис. грн, розмір ділянок — від 1 до 4 тис. га.
Триває робота щодо внесення змін до законодавства з урахуванням практики торгів першого пулу.
За матеріалами:
Укрінформ
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