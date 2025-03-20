Земельний банк: від оренди найбільшої ділянки відмовились вдруге — Finance.ua

Земельний банк: від оренди найбільшої ділянки відмовились вдруге Сьогодні 11:17 — Фондовий ринок

Земельний банк: від оренди найбільшої ділянки відмовились вдруге

Аукціон за найбільший лот «Земельного банку» — ділянку площею майже 4 тис. га на Кіровоградщині — завершився без підписання договору.

Як говориться у повідомленні проєкту у Facebook, 17 лютого 2025 року відбувся аукціон, переможець якого ТОВ «ЮВД АГРО» запропонував за оренду землі 75,4 млн грн і мав укласти договір протягом 20 робочих днів. Однак до останнього дня підприємство не повідомило про свої наміри й зрештою відмовилося від укладення договору.

Зазначається, що ТОВ «ЮВД АГРО» більше не зможе брати участь у наступних торгах за цю ділянку та втратило 4,1 млн грн гарантійного внеску, який не підлягає поверненню.

«Ми розуміємо, що цей лот є унікальним за своїми параметрами, тож інтерес до нього не спадає — 4 учасники брали участь у двох попередніх аукціонах за цю ділянку, і для них це буде ще одна можливість позмагатися за право користування нею на 14 років», — прокоментував генеральний директор ТОВ «Державний земельний банк» Ярослав Ярославський.

19 березня найбільша ділянка «Земельного банку» виставлена на аукціон втретє, аби новий переможець встиг розпочати весняну посівну.

Дата аукціону: 22 квітня 2025 року.

Стартова вартість: 13,7 млн грн (≈3,4 тис. грн/га).

Термін оренди: 14 років.

Призначення: «Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва».

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