Microsoft тепер оновлюватиме Windows 10 лише за річну плату — Finance.ua
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Microsoft тепер оновлюватиме Windows 10 лише за річну плату

Технології&Авто
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Microsoft тепер оновлюватиме Windows 10 лише за річну плату
Microsoft тепер оновлюватиме Windows 10 лише за річну плату
Хоча понад півмільярда комп’ютерів з Windows у всьому світі досі працюють з Windows 10, Microsoft продовжує реалізовувати свій план припинити підтримку дієї операційної системи 14 жовтня 2025 року.
Після цього дня кожен, хто користується Windows 10, більше не отримуватиме безкоштовне програмне забезпечення чи оновлення безпеки, а це означає, що вони будуть змушені користуватися поточною версією, ніколи більше не отримуючи нових функцій чи виправлень помилок, що виникають з часом, пише Express.
Це може наражати вас на більшу кількість онлайн-ризиків, як від вірусів, так і від злочинної діяльності різними способами. Ви можете безкоштовно оновити систему до Windows 11, хоча ваш ПК може не відповідати мінімальним системним вимогам для цього, або купити новий комп’ютер, що також не ідеально.
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Єдиний інший спосіб залишатися в безпеці з Windows 10 — це приєднатися до програми розширених оновлень безпеки (ESU) від Microsoft, яка, після оголошення кількох місяців тому, нарешті доступна для реєстрації користувачам Windows 10.
Ця програма обіцяє продовжувати надавати оновлення безпеки (не функцій) для Windows 10 протягом додаткового року — головна проблема полягає в тому, що Microsoft стягуватиме з кожного, хто зареєструється, 30 доларів.
Якщо ви не можете оновити свій ПК до Windows 11 — або не хочете цього робити — тепер ви можете перейти до меню «Налаштування» на своєму комп’ютері з Windows 10, щоб знайти майстер реєстрації для програми ESU.
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Якщо ви не бачите цієї опції, переконайтеся, що на вашому ПК встановлено Windows 10 версії 22H2. Це поточна та остаточна версія Windows 10, а старіші версії не підтримують ESU. Microsoft стверджує, що платне покриття ESU діятиме з 15 жовтня 2025 року до 13 жовтня 2026 року. Незрозуміло, чи пропонуватиме компанія цю програму довше року.
Після жовтневого дедлайну Windows 11 залишиться єдиною офіційно підтримуваною версією Windows. Microsoft просуває оновлення операційної системи, які вводять фірмового помічника зі штучним інтелектом Copilot, що замінив Cortana з Windows 10.
За матеріалами:
Обозреватель
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