Microsoft створила нейромережу, що генерує відео людини за одним фото та аудіозаписом — Finance.ua

Microsoft створила нейромережу, що генерує відео людини за одним фото та аудіозаписом 24.04.2024, 00:28 — Технології&Авто

Microsoft створила нейромережу, що генерує відео людини за одним фото та аудіозаписом

Компанія Microsoft презентувала нейромережу VASA-1, яка може генерувати реалістичні відео людини на основі однієї світлини та аудіозапису.

Нейромережа здатна на основі статичного фото відтворювати міміку та природні рухи голови, синхронізовані зі звуком. Модель також може в онлайн-режимі генерувати відео 512×512 пікселів зі швидкістю до 40 кадрів на секунду з незначною стартовою затримкою.

Читайте також Велика Британія створює законодавство щодо штучного інтелекту

«Це відкриває шлях до спілкування в реальному часі з аватарами, які імітують людську поведінку», — йдеться на сайті Microsoft.

VASA-1 вміє обробляти художні фотографії, пісні та неанглійську мову. Окрім цього, користувачі можуть редагувати зовнішність, позицію голови та динаміку обличчя аватара.

Як зазначає Microsoft, дослідження використовує штучний інтелект із позитивними намірами: воно не має на меті створення контенту, який вводить в оману. Однак це не скасовує загрози, що моделлю можуть скористатися зловмисники. Розробники наголошують, що вони проти будь-яких дій, спрямованих на завдання шкоди реальним людям. Окрім цього, вони зацікавлені у вдосконаленні методу для виявлення підробок.

«Ми відповідально підходимо до розробки ШІ з метою покращення добробуту людей», — кажуть у компанії.

Читайте також Гендиректор OpenAI працює над глобальною коаліцією штучного інтелекту

Усвідомлюючи такі ризики, дослідники вирішили наразі не випускати продукт на ринок, доки не будуть впевнені, що їхню технологію «використовуватимуть відповідально та відповідно до належних правил».

Насамкінець на сайті вказано, що нейромережа може стати в пригоді людям, які мають труднощі в комунікації, а також тим, хто потребує терапевтичної підтримки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.