Microsoft розробляє чатбот із штучним інтелектом для Xbox — Finance.ua

Microsoft розробляє чатбот із штучним інтелектом для Xbox 04.04.2024, 01:17 — Технології&Авто

Microsoft розробляє чатбот із штучним інтелектом для Xbox

Компанія Microsoft тестує нового чатбота із штучним інтелектом для платформи Xbox, який призначений для автоматизації завдань служби підтримки.

Про це повідомляє The Verge.

За даними джерел видання, йдеться про «втіленого персонажа зі штучним інтелектом», який анімовано відповідає на запити підтримки Xbox. Цей інструмент стане частиною ширших зусиль Microsoft із впровадження штучного інтелекту в платформу та сервіси Xbox.

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Чатбот підключений до документів служби підтримки й може відповідати на запитання користувачів, обробляти повернення коштів за ігри тощо. На сайті Microsoft його описують як «агента для допомоги з питаннями підтримки Xbox».

Також джерела повідомили, що останніми днями Microsoft розширила пул тестування свого чатбота для Xbox. Це може означати, що прототип має шанси перетворитися на повноцінний продукт.

Генеральний менеджер ігрового ШІ в Xbox Хайян Чжан підтвердив існування Xbox Support Virtual Agent. За його словами, користувачі зможуть використовувати чатбот за допомогою голосу або тексту.

«Прототип дозволяє гравцям простіше і швидше отримувати допомогу з питань підтримки за допомогою природної мови», — заявив Хайян Чжан.

Джерела додали, що Xbox AI побудований на Azure AI Bot Service. Цю службу вже використовують компанії на кшталт Vodafone та PwC для створення розмовних ботів зі штучним інтелектом.

Прототип чатбота є частиною ширших зусиль Microsoft Gaming із застосування ШІ в платформі Xbox, інструментах для розробників, створенні ігрового контенту, операціях та пристроях.

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Це охоплює експерименти зі створеними об'єктами для ігор, тестування ігор та генеративних NPC зі штучним інтелектом. Над останніми Microsoft вже співпрацює з компанією Inworld.

Microsoft також розглядає можливість використання ШІ для модерації контенту, допомоги в процесах правозастосування та апеляцій, а також додавання асистентів, які допомагатимуть геймерам під час гри.

Поки що в Microsoft обережно ставляться до використання ШІ в іграх, намагаючись зрозуміти його сприйняття. Проте генеральний директор компанії Сатья Наделла підштовхує всі підрозділи замислитися над тим, як можна використовувати технологію.

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Під час нещодавньої зустрічі керівництво окреслило бачення «Xbox всюди» з «інноваціями у сфері ШІ» як ключовим елементом. Через кілька днів після цього топменеджери натякнули на надпотужну консоль наступного покоління, а президентка Xbox Сара Бонд пообіцяла «найбільший технічний стрибок в поколінні апаратного забезпечення».

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