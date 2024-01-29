Microsoft звільняє 1900 співробітників, які займалися розробкою ігор — Finance.ua

Microsoft звільняє 1900 співробітників, які займалися розробкою ігор 29.01.2024, 00:45 — Технології&Авто

Microsoft звільняє 1900 співробітників, які займалися розробкою ігор

Корпорація Microsoft скорочує 1900 співробітників, які були причетні до створення відеоігор.

Як зазначає видання IGN з посиланням на власні джерела, таку інформацію повідомив керівник Xbox Філ Спенсер у листі до співробітників.

Так, Філ Спенсер зазначив, що Microsoft надасть «повну підтримку тим, хто постраждає під час скорочення, включаючи вихідну допомогу». Також з листа стало відомо, що загалом над іграми в корпорації працює приблизно 22 тис. людей.

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«Пройшло трохи понад три місяці, як команди Activision, Blizzard і King приєдналися до Microsoft. Разом ми визначили пріоритети та можливості для зростання. У рамках цього процесу ми прийняли болісне рішення скоротити чисельність нашої „ігрової робочої сили“ приблизно на 1900 співробітників із 22 000 людей у нашій команді», — повідомив Філ Спенсер.

Він додав, що корпорація продовжуватиме інвестувати у сфери, які сприятимуть розвитку бізнесу та підтримуватиме «стратегію надання ігор більшій кількості гравців у всьому світі».

Наразі Microsoft та Xbox офіційно не прокоментували скорочення.

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