Microsoft звільняє 1900 співробітників, які займалися розробкою ігор — Finance.ua
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Microsoft звільняє 1900 співробітників, які займалися розробкою ігор

Технології&Авто
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Microsoft звільняє 1900 співробітників, які займалися розробкою ігор
Microsoft звільняє 1900 співробітників, які займалися розробкою ігор
Корпорація Microsoft скорочує 1900 співробітників, які були причетні до створення відеоігор.
Як зазначає видання IGN з посиланням на власні джерела, таку інформацію повідомив керівник Xbox Філ Спенсер у листі до співробітників.
Так, Філ Спенсер зазначив, що Microsoft надасть «повну підтримку тим, хто постраждає під час скорочення, включаючи вихідну допомогу». Також з листа стало відомо, що загалом над іграми в корпорації працює приблизно 22 тис. людей.
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«Пройшло трохи понад три місяці, як команди Activision, Blizzard і King приєдналися до Microsoft. Разом ми визначили пріоритети та можливості для зростання. У рамках цього процесу ми прийняли болісне рішення скоротити чисельність нашої „ігрової робочої сили“ приблизно на 1900 співробітників із 22 000 людей у нашій команді», — повідомив Філ Спенсер.
Він додав, що корпорація продовжуватиме інвестувати у сфери, які сприятимуть розвитку бізнесу та підтримуватиме «стратегію надання ігор більшій кількості гравців у всьому світі».
Наразі Microsoft та Xbox офіційно не прокоментували скорочення.
За матеріалами:
Na chasi
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