Microsoft припинила гарантійне обслуговування Xbox у росії — Finance.ua
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Microsoft припинила гарантійне обслуговування Xbox у росії

Фондовий ринок
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Microsoft припинила гарантійне обслуговування Xbox у росії
Microsoft припинила гарантійне обслуговування Xbox у росії
Компанія Microsoft припинила гарантійне обслуговування консолей Xbox у росії.
Про це пишуть «Известия» з посиланням на технічну підтримку корпорації, інформацію також підтвердили користувачі та ритейлери.
«Гарантійне обслуговування консолей, зокрема ввезених у рф офіційно, більше недоступне через поточну ситуацію. Рекомендуємо власникам приставок звертатися в магазин, де їх купували», — заявив представник техслужби.
Підтвердили наявність проблеми і власники гаджетів. Один із них не зміг здати консоль у сервіс Microsoft на обслуговування, незважаючи на те, що купував його офіційно і з гарантією від виробника, пише видання.
«Мій Xbox Series X став періодично перезавантажуватися. Я вирішив, що варто звернутися за офіційним техобслуговуванням, оскільки гарантія на товар у мене діє аж до 2024 року. Я почав заповнювати дані про те, де перебуваю і за якою адресою у мене можна забрати товар. Після заповнення всіх рядків на сторінці було написано, що варіантів доступного обслуговування немає», — розповів «Известиям» власник Xbox.
Далі йому було запропоновано варіанти самостійного ремонту, зокрема такі, як «струсити з консолі пил» і «перезавантажити девайс».
Нагадаємо, корпорація Microsoft планує скорочувати свій російський бізнес, поки від нього нічого не залишиться.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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