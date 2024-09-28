Microsoft планує запустити АЕС для живлення штучного інтелекту — Finance.ua

Microsoft планує запустити АЕС для живлення штучного інтелекту Сьогодні 22:21 — Технології&Авто

Microsoft планує запустити АЕС для живлення штучного інтелекту

Microsoft підписала угоду про відновлення закритої атомної електростанції Three Mile Island. У разі схвалення регуляторними органами, виробник програмного забезпечення матиме ексклюзивні права на 100% виробленої електроенергії для потреб своїх центрів обробки даних для штучного інтелекту.

Про це пише The Verge.

Компанія Constellation, власник АЕС Three Mile Island, оголосила про укладення угоди про купівлю електроенергії з Microsoft.

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Станція знову запрацює у 2028 році за умови, що регуляторні органи схвалять угоду.

Реактор, з якого Microsoft планує отримувати енергію, був виведений з експлуатації у 2019 році з економічних причин і розташований поруч із блоком, який був зупинений в 1979 році після найбільшої ядерної аварії в історії США.

Станція може генерувати 837 мегаватів енергії, що достатньо для забезпечення електроенергією понад 800 000 будинків.

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Microsoft погодилася купувати електроенергію з цієї станції, яка буде перейменована в Центр чистої енергії Крейна на честь покійного Кріса Крейна, що був генеральним директором Exelon протягом 20 років. Це є першою у своєму роді угодою для гіганта програмного забезпечення.

«Ця угода є важливою віхою в зусиллях Microsoft, спрямованих на декарбонізацію енергосистеми на підтримку нашого зобов’язання стати вуглецево-негативним. Microsoft продовжує співпрацювати з енергетичними компаніями над розробкою безвуглецевих джерел енергії, які допоможуть задовольнити потреби енергосистем у потужності та надійності», — говорить віце-президент з енергетики Microsoft Боббі Холліс.

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