Microsoft випускає Windows для iPhone, Mac і Android — Finance.ua

Microsoft випускає Windows для iPhone, Mac і Android Сьогодні 03:13 — Технології&Авто

Microsoft випускає Windows для iPhone, Mac і Android

Microsoft запустила програму Windows для macOS, iOS, веббраузерів, Android і навіть для пристроїв на Windows.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Уніфікована програма Windows App фактично є центром для потокової передачі копії Windows з різноманітних джерел, включно з Windows 365, віртуальним робочим столом Azure, віддаленим робочим столом тощо.

Windows App має уніфікований інтерфейс і спрощене підключення до Windows з будь-якого пристрою. У ній також є функції налаштування головного екрану, підтримка кількох моніторів і перенаправлення USB.

Крім того, Windows App пропонує розширені функції безпеки, зокрема багатофакторну автентифікацію, оптимізацію Microsoft Teams і легке перемикання облікових записів для віддаленої роботи.

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