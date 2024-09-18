Microsoft заявив про зворотний викуп акцій до $60 мільярдів — Finance.ua

Microsoft заявив про зворотний викуп акцій до $60 мільярдів Сьогодні 21:33 — Фондовий ринок

Американський техгігант Microsoft оголосив про схвалення радою директорів компанії нової програми щодо зворотного викупу акцій на суму до 60 мільярдів доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Також технологічний гігант оголосив, що виплати квартальних дивідендів становитимуть 0,83 долара за акцію, що відображає зростання на 8 центів, або 10%, порівняно з попереднім кварталом.

Microsoft проведе щорічні збори акціонерів 10 грудня.

У липні компанія заявила, що цього фінансового року витратить більше на інфраструктуру, пов’язану зі штучним інтелектом.

Компанія вказала у своєму фінзвіті про зростання капітальних витрат на 77,6% у кварталі, що закінчився 30 червня, в основному через витрати, пов’язані з ШІ.

Зазначається, що великі технологічні компанії, зокрема Microsoft і Alphabet нині зіштовхуються з тиском з боку інвесторів, щоб продемонструвати віддачу від мільярдів доларів, які вони вклали в ШІ-інфраструктуру.

Microsoft є однією з небагатьох великих компаній, які внесок штучного інтелекту враховують у своїх квартальних прибутках, оскільки більшість компаній ще не побачили значного приросту від інвестицій у ШІ.

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