Microsoft інвестує $80 млрд у розвиток ШІ та хмарних технологій — Finance.ua
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Microsoft інвестує $80 млрд у розвиток ШІ та хмарних технологій

Фондовий ринок
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Microsoft інвестує $80 млрд у розвиток ШІ та хмарних технологій
Microsoft інвестує $80 млрд у розвиток ШІ та хмарних технологій
Microsoft планує інвестувати близько 80 млрд дол. у 2025 фінансовому році в розвиток центрів обробки даних для навчання моделей штучного інтелекту і розгортання ШІ і хмарних додатків.
Про це повідомляє Reuters.
ШІ вимагає величезних обчислювальних потужностей, що підвищує попит на спеціалізовані центри обробки даних, які дозволяють технологічним компаніям об’єднувати тисячі чіпів у кластери.
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Зростання капітальних витрат

Аналітики очікують, що капітальні витрати Microsoft у 2025 фінансовому році, включаючи капітальний лізинг, складуть 84,24 мільярда доларів, повідомляє Visible Alpha.
Капітальні витрати компанії в першому кварталі 2025 фінансового року зросли на 5,3% до $20 млрд.
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Будучи основним спонсором OpenAI, команія лідирує серед великих технологічних компаній у сфері ШІ завдяки своєму ексклюзивному партнерству з виробником чат-ботів.
Більше половини інвестицій Microsoft у розмірі 80 мільярдів доларів буде спрямовано в США, повідомив у своєму блозі віце-голова та президент компанії Бред Сміт (Brad Smith).
«Сьогодні США лідирують у глобальній гонці ШІ завдяки інвестиціям приватного капіталу та інноваціям американських компаній усіх розмірів, від динамічних стартапів до добре відомих підприємств», — сказав Сміт.
За матеріалами:
Економічна Правда
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