Обмін файлами між iPhone і Windows: Microsoft представила нову функцію — Finance.ua

Обмін файлами між iPhone і Windows: Microsoft представила нову функцію Вчора 23:29 — Технології&Авто

Обмін файлами між iPhone і Windows: Microsoft представила нову функцію

Microsoft додасть можливість обміну файлами між iPhone і ПК на Windows.

Про це пише TechCrunch

Що сталося

Microsoft представила нову функцію — тепер обмін файлами між iPhone та ПК на Windows можливий через застосунки Phone Link і Link to Windows.

Ось як працює передавання файлів:

з iPhone на ПК: знайдіть файл на iPhone, натисніть «Поділитися», оберіть «Посилання на Windows» і виберіть пристрій.

знайдіть файл на iPhone, натисніть «Поділитися», оберіть «Посилання на Windows» і виберіть пристрій. із ПК на iPhone: клацніть файл правою кнопкою миші, оберіть «Мій телефон» і передайте його на iPhone.

Оновлення отримали поки лише юзери iPhone і Windows 11 чи Windows 10. Наразі компанія не повідомляє, коли ця фіча стане доступною для всіх. Нагадаємо, застосунок Phone Link уже дає змогу відповідати на дзвінки, отримувати повідомлення iMessage, переглядати сповіщення та контакти прямо на ПК.

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