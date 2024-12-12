Обмін файлами між iPhone і Windows: Microsoft представила нову функцію — Finance.ua
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Обмін файлами між iPhone і Windows: Microsoft представила нову функцію

Технології&Авто
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Обмін файлами між iPhone і Windows: Microsoft представила нову функцію
Обмін файлами між iPhone і Windows: Microsoft представила нову функцію
Microsoft додасть можливість обміну файлами між iPhone і ПК на Windows.
Про це пише TechCrunch.

Що сталося

Microsoft представила нову функцію — тепер обмін файлами між iPhone та ПК на Windows можливий через застосунки Phone Link і Link to Windows.
Ось як працює передавання файлів:
  • з iPhone на ПК: знайдіть файл на iPhone, натисніть «Поділитися», оберіть «Посилання на Windows» і виберіть пристрій.
  • із ПК на iPhone: клацніть файл правою кнопкою миші, оберіть «Мій телефон» і передайте його на iPhone.
Обмін файлами між iPhone і Windows: Microsoft представила нову функцію
Оновлення отримали поки лише юзери iPhone і Windows 11 чи Windows 10. Наразі компанія не повідомляє, коли ця фіча стане доступною для всіх. Нагадаємо, застосунок Phone Link уже дає змогу відповідати на дзвінки, отримувати повідомлення iMessage, переглядати сповіщення та контакти прямо на ПК.
За матеріалами:
vctr.media
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