Керівник Microsoft AI вважає, що ШІ відправить на звалище історії пошукові системи та браузери — Finance.ua

Керівник Microsoft AI вважає, що ШІ відправить на звалище історії пошукові системи та браузери Сьогодні 09:33 — Фінтех і Картки

Керівник Microsoft AI вважає, що ШІ відправить на звалище історії пошукові системи та браузери

У бесіді з журналістами порталу The Verge Сулейман розповів про майбутнє, в якому діалогові генеративні ШІ-інтерфейси можуть зробити звичайні веб-браузери застарілими. Однак, перш ніж ця концепція буде реалізована на практиці, технологія має подолати масу перешкод.

Він висловив упевненість у подальшому розвитку ШІ, але стримав очікування щодо штучного інтелекту загального призначення (Artificial General Intelligence), який також називають сильним ШІ, здатним вирішувати завдання нарівні з людиною.

Сулейман вважає, що у нинішньому вигляді процес взаємодії з пошуковими системами є надто громіздким. На його думку, набагато зручніше робити запити у додатку Copilot на своєму iPhone. На думку Сулеймана, ШІ-помічники з інтерфейсами, що згенеровані нейромережами, зможуть замінити традиційні пошукові системи та браузери протягом трьох-п'яти років.

Якщо розробники перепроектують веб-портали таким чином, щоб на них можна було розміщувати ШІ-агентів, такі агенти зможуть виконувати запити, взаємодіючи з іншими ШІ-системами. Однак за такого сценарію не зовсім зрозуміло, чи зможе ШІ коректно знаходити точні відповіді на запити, і що станеться з доходами від реклами, коли люди перестануть переходити веб-сайтами. Сулейман не став загострювати увагу на цих питаннях, сказавши, що Microsoft досягла значного прогресу в мінімізації кількості галюцинацій ШІ, які є основною проблемою ШІ-агентів.

Галузевий аналітик Ом Малік вважає, що програми на основі генеративного ШІ можуть піти ще далі. У недавній публікації він висловився про обмеження традиційних браузерів у світі, де дедалі більше домінують технології доповненої та віртуальної реальності, а також штучний інтелект. Браузери не сильно змінилися з моменту їх появи, вони збудовані навколо «інтернету, орієнтованого на документи». Поява генеративних нейромереж та діалогових систем кидає виклик цим підвалинам. Потенційно ШІ здатний фрагментувати веб-сторінки в інтерактивні, персоналізовані потоки інформації, що не відповідає початковим цілям браузерів.

Щось схоже тестує Google у рамках проекту Project Jarvis, учасники якого створили ШІ-агента, здатного обмежено контролювати курсор миші та браузер користувача для автоматизації процесу виконання низки завдань. Колишні співробітники Google також працюють над створенням працюючої онлайн операційної системи на базі ШІ.

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