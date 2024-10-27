Meta впроваджує розпізнавання облич у Facebook для боротьби з шахрайством — Finance.ua
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Meta впроваджує розпізнавання облич у Facebook для боротьби з шахрайством

Технології&Авто
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Meta впроваджує розпізнавання облич у Facebook для боротьби з шахрайством
Meta впроваджує розпізнавання облич у Facebook для боротьби з шахрайством
Компанія Meta оголосила про запуск технології розпізнавання облич у Facebook для виявлення шахрайської реклами, що використовує зображення відомих людей.
Про це повідомляє Reuters.
У компанії заявили, що зареєструють близько 50 тисяч публічних людей для участі в тестуванні, яке передбачає автоматичну перевірку фотографій їхніх профілів у Facebook на відповідність зображенням, використаним у підозрілих шахрайських оголошеннях.
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Якщо зображення збігатимуться і Meta вважатиме, що реклама є шахрайською, вона заблокує її.
За словами представників компанії, знаменитості отримають повідомлення про реєстрацію і зможуть відмовитися від участі, якщо захочуть.
З грудня цього року компанія планує розпочати тестування по всьому світу, за винятком Великої Британії, ЄС, Південної Кореї та американських штатів Техас та Іллінойс, де вона не має дозволу регуляторних органів.
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Віцепрезидентка Meta з питань контент-політики Моніка Біккерт заявила, що у перевірках братимуть участь публічні люди, чиї обличчя були використані в шахрайських рекламних оголошеннях.
«Ідея полягає в тому, щоб надати їм якомога більше захисту. Вони можуть відмовитися від нього, якщо захочуть, але ми хочемо мати можливість зробити цей захист доступним і простим для них», — зауважила вона.
Крім боротьби з шахрайством, Meta також планує дослідити використання технології розпізнавання облич для відновлення доступу до акаунтів звичайних користувачів Facebook та Instagram, які були заблоковані або скомпрометовані.
За матеріалами:
Espreso.tv
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