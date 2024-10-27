Meta впроваджує розпізнавання облич у Facebook для боротьби з шахрайством — Finance.ua

Meta впроваджує розпізнавання облич у Facebook для боротьби з шахрайством Сьогодні 06:02 — Технології&Авто

Meta впроваджує розпізнавання облич у Facebook для боротьби з шахрайством

Компанія Meta оголосила про запуск технології розпізнавання облич у Facebook для виявлення шахрайської реклами, що використовує зображення відомих людей.

Про це повідомляє Reuters.

У компанії заявили, що зареєструють близько 50 тисяч публічних людей для участі в тестуванні, яке передбачає автоматичну перевірку фотографій їхніх профілів у Facebook на відповідність зображенням, використаним у підозрілих шахрайських оголошеннях.

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Якщо зображення збігатимуться і Meta вважатиме, що реклама є шахрайською, вона заблокує її.

За словами представників компанії, знаменитості отримають повідомлення про реєстрацію і зможуть відмовитися від участі, якщо захочуть.

З грудня цього року компанія планує розпочати тестування по всьому світу, за винятком Великої Британії, ЄС, Південної Кореї та американських штатів Техас та Іллінойс, де вона не має дозволу регуляторних органів.

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Віцепрезидентка Meta з питань контент-політики Моніка Біккерт заявила, що у перевірках братимуть участь публічні люди, чиї обличчя були використані в шахрайських рекламних оголошеннях.

«Ідея полягає в тому, щоб надати їм якомога більше захисту. Вони можуть відмовитися від нього, якщо захочуть, але ми хочемо мати можливість зробити цей захист доступним і простим для них», — зауважила вона.

Крім боротьби з шахрайством, Meta також планує дослідити використання технології розпізнавання облич для відновлення доступу до акаунтів звичайних користувачів Facebook та Instagram, які були заблоковані або скомпрометовані.

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