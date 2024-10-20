Головний науковець Meta назвав побоювання щодо екзистенційної загрози ШІ нісенітницею — Finance.ua
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Головний науковець Meta назвав побоювання щодо екзистенційної загрози ШІ нісенітницею

Технології&Авто
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Головний науковець Meta назвав побоювання щодо екзистенційної загрози ШІ нісенітницею
Головний науковець Meta назвав побоювання щодо екзистенційної загрози ШІ нісенітницею, Фото: freepik
Професор Нью-Йоркського Університету та головний науковий співробітник Meta зі штучного інтелекту Ян Лекун не вважає, що ШІ насправді перебуває на межі того, щоб стати розумним.
Про це пише TechCrunch.
Лауреат престижної премії Тюрінга і раніше відкрито висловлював свій скептицизм щодо цього.
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Раніше він писав, що перш ніж турбуватися про контроль над штучним суперінтелектом, «нам потрібно мати бодай натяк на дизайн системи, розумнішої за домашнього кота».
Свою думку він розвинув в інтерв’ю The Wall Street Journal. На питання про те, що ШІ може стати достатньо розумним, щоб становити загрозу для людства, він відповів: «Вибачте за мою французьку, але це повна нісенітниця».
За спостереженнями видання, Ян Лекун полюбляє «котячі» аналогії. За його твердженнями, коти мають зокрема певну здатність до міркувань та планування. Але ці якості не притаманні сучасним великим мовним моделям (LLM).
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На його думку, LLM лише демонструють, що «можна маніпулювати мовою і не бути розумним», і вони ніколи не приведуть до справжнього загального штучного інтелекту (AGI).
За матеріалами:
mezha.media
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