Meta планує запустити Threads у Європі в грудні — WSJ — Finance.ua

Meta планує запустити Threads у Європі в грудні — WSJ Вчора 23:29 — Технології&Авто

Meta планує запустити Threads у Європі в грудні — WSJ

Компанія Meta Platforms, материнська компанія Facebook, планує запустити платформу Threads у Європі в грудні. Розширення є сигналом, що компанія має намір розвивати сервіс мікроблогів.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Запуск є найбільшим розширенням ринку Threads із моменту його дебюту в липні і свідчить про прихильність сервісу мікроблогів, який конкурує з платформою X Ілона Маска, раніше відомою як Twitter.

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У матеріалі зазначається, що для дотримання правил ЄС Meta може запропонувати користувачам у регіоні режим «тільки для перегляду». Це означає, що користувачам не потрібно створювати профіль для перегляду повідомлень. Але їм, можливо, доведеться його створити для публікації.

Наразі не ясно, чи зможуть користувачі підписуватись на інші профілі.

Раніше цього місяця компанія надала користувачам можливість видалити свій профіль Threads, не видаляючи при цьому профіль в Instagram.

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Хоча в Threads поки що немає реклами, сервіс збирає масу даних і використовує Instagram як механізм входу до системи. Відповідно до правил ЄС, таких як Закон про цифрові послуги та Закон про цифрові ринки, великі платформи повинні отримувати згоду користувачів на збір даних для персональної реклами.

Запуск Threads у ЄС призведе до розширення глобальної участі платформи, у жовтні генеральний директор Meta Марк Цукерберг передбачав, що в найближчі кілька років Threads досягне 1 млрд користувачів.

Довідка Finance.ua:

6 липня Марк Цукерберг запустив власну альтернативу Twitter — Threads;

вона одночасно запрацювала у 100 країнах світу, зокрема й в Україні.

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