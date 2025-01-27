Meta планує інвестпрограму на $60−65 млрд у 2025 році — Finance.ua
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Meta планує інвестпрограму на $60−65 млрд у 2025 році

Фондовий ринок
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Meta планує інвестпрограму на $60−65 млрд у 2025 році
Meta планує інвестпрограму на $60−65 млрд у 2025 році
Американська Meta цього року планує капітальні витрати в діапазоні $60−65 млрд проти очікуваних $38−40 млрд у 2024 році.
Про це написав голова компанії Марк Цукерберг у соцмережі «Фейсбук», яка їй належить.
Аналітики, опитані FactSet, очікували інвестицій компанії у 2025 році на рівні $51,4 млрд.
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Зокрема, Meta має намір побудувати дата-центр, який буде «таким великим, що покрив би значну частину Мангеттена», зазначив Цукерберг.
Компанія також суттєво розширить команди фахівців у галузі штучного інтелекту (ШІ) й хоче перетворити чат-бота Meta AI на «провідного асистента, який обслуговує понад 1 млрд людей».
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За словами CEO, компанія має «капітал для подальших інвестицій у майбутні роки».
Meta розраховує, що до кінця поточного року у неї буде понад 1,3 млн графічних процесорів (використовуються в дата-центрах, зокрема для завдань ШІ. — Ред.). На такі процесори у неї може піти $22,5−33 млрд, вважає аналітик BMO Capital Markets Браян Піц (Brian Pitz).
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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