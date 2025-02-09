Meta готується до скорочень працівників вже з понеділка — Finance.ua

Meta готується до скорочень працівників вже з понеділка
Американська компанія Meta у службовій записці поінформувала частину працівників щодо скорочень з 10 лютого.
Про це повідомляє Reuters.
Географія скорочень
У внутрішній записці від віцепрезидентки з кадрових питань Джанель Гейл зазначається, що, починаючи з 5 ранку за місцевим часом у понеділок у більшості країн, в тому числі в США, співробітникам, яких планують скоротити, буде надіслано електронною поштою відповідне повідомлення.
Працівники в більш ніж десяти країнах Європи, Азії та Африки отримають такі повідомлення в період з 11 по 18 лютого, йдеться в повідомленні. Водночас працівники у Франції, Німеччині, Італії та Нідерландах не підпадають під скорочення «у зв’язку з місцевим законодавством».
Причина звільнень
За даними ЗМІ, Гейл назвала скорочення «звільненням за низьку продуктивність».
Представник Meta відмовився коментувати ці повідомлення.
Минулого місяця компанія підтвердила, що планує скоротити близько 5% своїх «найгірших працівників» і заповнити принаймні частину вакансій.
Компанія також планує прискорити процес найму інженерів з машинного навчання.
На відміну від попередніх звільнень у компанії, Meta планує залишити свої офіси відкритими в понеділок і не буде публікувати жодних оновлень, які б надавали додаткову інформацію про прийняті рішення, зазначила Гейл.
Генеральний директор Meta Марк Цукерберг раніше заявляв, що «вирішив підняти планку в управлінні продуктивністю і швидше звільнити низькопродуктивних співробітників».
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