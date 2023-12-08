Messenger отримав автоматичне наскрізне шифрування повідомлень та дзвінків — Finance.ua
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Messenger отримав автоматичне наскрізне шифрування повідомлень та дзвінків

Технології&Авто
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Messenger отримав автоматичне наскрізне шифрування повідомлень та дзвінків
Messenger отримав автоматичне наскрізне шифрування повідомлень та дзвінків
Компанія Meta впроваджує наскрізне шифрування для чатів і дзвінків у Messenger, однак для повноцінного переходу месенджера на шифрування за замовчуванням може знадобитися деякий час.
Про це пише The Verge.
Зазначається, що за умови увімкненого наскрізного шифрування, тільки користувачі, які надсилають одне одному повідомлення в Messenger, можуть бачити його вміст.
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Зашифровані чати були вперше представлені в Messenger як опція в 2016 році, але після тривалого розвитку наскрізне шифрування повідомлень і дзвінків для розмов між двома людьми стане стандартом у майбутньому.
«На це пішли роки, тому що ми не поспішали, щоб зробити все правильно. Наші інженери, криптографи, дизайнери, експерти з питань політики та менеджери продуктів невтомно працювали над відновленням функцій Messenger з нуля», — сказала віце-президент Messenger Лоредана Крісан.
За її словами, користувачі не пожертвують функціями Messenger при використанні зашифрованих чатів. Відповідно, вони все ще зможуть використовувати такі речі, як теми і кастомні реакції.
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Однак Крісан наголошує, що для переходу всіх чатів Messenger на шифрування за замовчуванням може знадобитися «деякий час».
Увімкнення шифрування за замовчуванням означатиме, що Meta не тільки не зможе бачити вміст більшості чатів у Messenger, але й не зможе передати їх правоохоронним органам.
«Хоча це хороший крок, наскрізне шифрування для групових чатів Messenger поки що залишається опціональним. Повідомлення в Instagram також не шифруються за замовчуванням, хоча в серпні компанія Meta заявила, що це станеться незабаром після запуску приватних чатів Messenger за замовчуванням», — йдеться в повідомленні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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