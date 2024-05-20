Проєкт власного винищувача обійшовся Туреччині у $2 мільярди — Finance.ua
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Проєкт власного винищувача обійшовся Туреччині у $2 мільярди

Технології&Авто
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Проєкт власного винищувача обійшовся Туреччині у $2 мільярди
Проєкт власного винищувача обійшовся Туреччині у $2 мільярди
Конструкторські розробки та будівництво власного винищувача KAAN обійшлись Туреччині у 2 млрд доларів, перші 20 винищувачів планують передати ВПС країни у 2028 році.
Про це заявив генеральний директор Turkish Aerospace Industries (TAI) Темель Котіль, повідомляє видання Dünya.
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«На разі сума, витрачена на KAAN, включаючи обладнання, становить 2 млрд доларів… Вартість одного літака F-35 американського виробництва, з яким KAAN має конкурувати, становить приблизно 130 мільйонів доларів», — сказав Темель Котіль.
За його словами, планується, що TAI поставить 20 винищувачів KAAN на озброєння ВПС Туреччини в 2028 році. «У майбутньому йдеться про сотні винищувачів KAAN», — додав керівник TAI.
Проєкт власного винищувача обійшовся Туреччині у $2 мільярди
Нагадаємо, українські виробники беруть участь у тендерах на постачання двигунів для турецького винищувача KAAN. Свій перший політ КААN здійснив у лютому поточного року, другий — на початку травня.
За матеріалами:
Укрінформ
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