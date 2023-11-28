У Туреччині готують до першого польоту винищувач власної розробки — Finance.ua

У Туреччині готують до першого польоту винищувач власної розробки Сьогодні 01:16 — Технології&Авто

У Туреччині готують до першого польоту винищувач власної розробки

Бойовий безпілотний літак ANKA-3 та винищувач КААN турецької розробки готують до перших польотів, які відбудуться до кінця поточного року.

Про це повідомляє NTV

«Бойовий безпілотник АНКА-3, який вирізняється особливою конструкцією крила, готовий до першого польоту після конструкційних і системних доопрацювань», — йдеться у повідомленні.

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Турецький бойовий літак КААN, який почали оснащувати операційними системами та підсистемами, перебуває на етапі завершення складання. Турецька компанія TUSAŞ, яка займається розробкою обох зразків авіатехніки, планує здійснити перші польоти в цьому році. Зокрема перший політ винищувача КААN запланований на 27 грудня.

Обидва літальні апарати здійснять свої перші польоти без фарби, таким чином буде легше виявляти проблеми, які можуть виникнути під час польоту, та вимагати вдосконалення літака.

Нагадаємо, Туреччина веде перемовини з європейськими країнами щодо придбання 40 багатоцільових винищувачів Eurofighter.

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Укрінформ За матеріалами:

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