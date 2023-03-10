До розробки винищувача шостої генерації Tempest приєдналася ще одна країна — Finance.ua

До розробки винищувача шостої генерації Tempest приєдналася ще одна країна
Наприкінці 2020 року Велика Британія, Швеція та Італія домовилися про спільне розроблення винищувача Tempest. Проєкт зі створення військового літака отримав назву FCASC. Його реалізацію розпочнуть країни-партнери у 2025 році.
BAE System позиціонує Tempest як винищувач шостого покоління. У компанії розраховують, що його експлуатація розпочнеться у 2035 році. Новітній літак прийде на зміну експлуатованому європейськими державами винищувачу Eurofighter Typhoon.
Для створення Tempest компанії MBDA, Leonardo, Rolls-Royce і BAE Systems заснували консорціум Team Tempest. Конкуренцію йому становить консорціум FCAS, створений Німеччиною, Францією та Іспанією. Він розробляє винищувач Next Generation Fighter. Його макет був представлений 2019 року на авіасалоні в Ле Бурже.
Винищувач NGF розробляється інженерами Airbus, Rafale і Dassaut. До 2040 року учасники проекту планують замінити ним літаки Eurofighter і Rafale.
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