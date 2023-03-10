До розробки винищувача шостої генерації Tempest приєдналася ще одна країна — Finance.ua

До розробки винищувача шостої генерації Tempest приєдналася ще одна країна Сьогодні 03:17 — Фондовий ринок

Наприкінці 2020 року Велика Британія, Швеція та Італія домовилися про спільне розроблення винищувача Tempest. Проєкт зі створення військового літака отримав назву FCASC. Його реалізацію розпочнуть країни-партнери у 2025 році.

BAE System позиціонує Tempest як винищувач шостого покоління. У компанії розраховують, що його експлуатація розпочнеться у 2035 році. Новітній літак прийде на зміну експлуатованому європейськими державами винищувачу Eurofighter Typhoon.

Для створення Tempest компанії MBDA, Leonardo, Rolls-Royce і BAE Systems заснували консорціум Team Tempest. Конкуренцію йому становить консорціум FCAS, створений Німеччиною, Францією та Іспанією. Він розробляє винищувач Next Generation Fighter. Його макет був представлений 2019 року на авіасалоні в Ле Бурже.

Винищувач NGF розробляється інженерами Airbus, Rafale і Dassaut. До 2040 року учасники проекту планують замінити ним літаки Eurofighter і Rafale.

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