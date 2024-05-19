У компанії Meta працюють над створенням навушників із ШІ та камерами — Finance.ua

У компанії Meta працюють над створенням навушників із ШІ та камерами 19.05.2024, 01:12 — Технології&Авто

У компанії Meta працюють над створенням навушників із ШІ та камерами

Компанія Meta зацікавилася розробкою навушників із камерами, які працюватимуть на основі штучного інтелекту. Гендиректор Марк Цукерберг уже переглянув кілька варіантів, але жодним не залишився задоволеним.

Про це пише The Information.

У компанії проєкт має назву Camerabuds, розповіли журналістам три нинішні співробітники.

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Такі навушники можна було б використовувати, щоб ідентифікувати об'єкти чи перекладати з іноземних мов.

Очікувалось, що проєкт затвердять ще в першому кварталі, але працівники знайшли численні потенційні проблеми.

Наприклад, довге волосся може закрити камери, які своєю чергою створюють проблеми із конфіденційністю. Камери та акумулятори в навушниках зробили б їх незручними, а ще вони могли б перегріватися.

Чому компанія за це взялася

Материнська компанія Facebook зацікавилася ШІ-навушниками, адже вважає, що конкуренти також зацікавилися і будуть їх розробляти.

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І це справді так. Гендиректор OpenAI Сем Альтман нещодавно розповів своєму співробітнику, що він і компанія LoveFrom досліджували можливість створення навушників з камерою.

Apple також вивчає можливість додавання камер і ШІ у свої навушники.

Ажіотаж навколо цієї теми підтвердив і Беар Кларк із канзаської компанії Ear Micro, яка розробляє «розумні» навушники та надає дизайнерську підтримку та інжиніринг технокомпаніям.

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Він сказав, що з ним зв’язувались дві великі технокомпанії стосовно цього, але їхні назви говорити відмовився.

Чи зможе компанія реалізувати свій задум

У цілому журналісти скептично оцінюють можливості Meta створити такі навушники.

Хоча в компанії вже є успішний кейс «розумних» окулярів Ray-Ban , в які нещодавно додали ШІ-помічника, їм також доводилося відмовляти від інших продуктів.

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Раніше Meta відмовилася від планів створити лінійку розумних годинників, скоротила плани з розробки окулярів доповненої реальності та скасувала лінійку пристроїв для розумного дому Portal.

Те саме може чекати на проєкт із ШІ-навушниками, вважають журналісти. Адже в конкурентів, таких як Apple чи Google, є перевага: вони вже виробляють навушники, а також телефони, з якими вони органічно поєднуються.

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