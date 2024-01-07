На ринку вийшли бездротові навушники за $22 — Finance.ua
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На ринку вийшли бездротові навушники за $22

Фондовий ринок
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На ринку вийшли бездротові навушники за $22
На ринку вийшли бездротові навушники за $22
Компанія iQOO випустила бездротові навушники TWS 1E. Гарнітура позиціюється як пристрій для геймерів — у гаджета низька затримка, тривалий час автономної роботи і приємний цінник.
У плані дизайну нічого незвичайного: це два навушники зі скошеною ніжкою і амбушурами, округлий кейс. Є варіанти в білому і сіро-жовтому кольорах, передає Gizchina.
Навушники оснащені 11-міліметровими драйверами і технологією просторового звучання. Девайс підключається до смартфона через Bluetooth 5.3. До того ж, є різні звукові фішки: сюди входить панорамний 3D-звук, Monster Sound для ігор і стереосистема DeepX 3.0.
Для геймерів передбачена низька затримка на рівні 55 мс. Повноцінного активного шумозаглушення немає, але навушники вміють відсікати сторонні звуки під час дзвінків за допомогою ШІ. У iQOO заявили, що на одній зарядці пристрій може пропрацювати 11 годин, а з підзарядкою від кейса автономність зросте до 44 годин.
iQOO TWS 1E оцінили всього в 179 юанів (~950 грн). Поки девайс доступний тільки в Китаї, але поява їх на майданчику AliExpress це тільки питання часу.
За матеріалами:
УНІАН
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