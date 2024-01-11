JBL випустить навушники з сенсорним екраном на футлярі — Finance.ua
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JBL випустить навушники з сенсорним екраном на футлярі

Технології&Авто
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JBL випустить навушники з сенсорним екраном на футлярі
JBL випустить навушники з сенсорним екраном на футлярі, JBL Live Beam 3. Фото: JBL
Компанія JBL на виставці CES 2024 представила серію бездротових навушників Live 3, які отримали зарядний футляр із 1,45-дюймовим сенсорним екраном.
Про це пише 9to5Toys.
LED-екран призначений для контролю над аудіосистемою без необхідності витягувати телефон.
Лінійка навушників складається з моделей Buds, Beam і Flex. Усі вони підтримують протокол Bluetooth 5.3, кодек LDAC та технологію JBL Spatial Sound, яка забезпечує об'ємний звук.
JBL випустить навушники з сенсорним екраном на футлярі
Пристрої оснащено функцією активного шумоподавлення та шістьма мікрофонами. Захист від вологи і пилу в Live Buds 3 і Live Beam 3 підтверджено стандартом IP55, а в Live Flex 3 — IP54.
Відмінності фіксуються й у діаметрі драйверів: у Buds 3 і Beam 3 це 10 мм, а в моделі Flex 3 — 12 мм.
Також навушники отримали різну посадку: Beam мають повністю закриту конструкцію з ніжкою, Flex — напіввідкриту форму з ніжкою, а Buds — це закрита модель без ніжки з ергономічною посадкою.
JBL випустить навушники з сенсорним екраном на футлярі
Новинки від JBL мають від 10 до 12 годин автономної роботи, а 10-хвилинна зарядка надасть можливість користуватися навушниками протягом чотирьох годин.
Серія JBL Live 3 Earbuds надійде в продаж влітку за ціною від 200 доларів.
За матеріалами:
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