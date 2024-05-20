Neuralink шукає ще одного пацієнта, щоб імплантувати йому мозковий чип — Finance.ua
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Neuralink шукає ще одного пацієнта, щоб імплантувати йому мозковий чип

Технології&Авто
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Neuralink шукає ще одного пацієнта, щоб імплантувати йому мозковий чип
Neuralink шукає ще одного пацієнта, щоб імплантувати йому мозковий чип
Neuralink шукає ще одного пацієнта, щоб імплантувати йому мозковий чип. Він стане другою людиною, якій проведуть таку операцію. Про прийом заявок від потенційних кандидатів оголосив Ілон Маск.
«Neuralink приймає заявки на другого учасника. Це наш кібернетичний імплант мозку Telepathy, який дозволяє керувати телефоном і комп’ютером просто за допомогою думки», — написав він на платформі X.
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Крім того, він поділився коротким відео Neuralink про Нолана Арбо — першого пацієнта з чипом Neuralink. У ролику той розповідає, що імплантація чипа повністю змінила те, як він живе.
Нагадаємо, що чип Neuralink імплантували першому пацієнту в січні цього року. За місяць стало відомо, що він одужав і може подумки керувати комп’ютерною мишею. Незабаром також з’явилося відео, у якому Нолан Арбо грає у шахи силою думки.
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Однак нещодавно з’ясувалося, що імплантований чип мав механічні проблеми невдовзі після операції. За кілька тижнів після операції деякі з ниток до електродів чипа від'єдналися — як наслідок, пристрій не працював належним чином.
У Neuralink заявили, що компенсували це за допомогою серії програмних виправлень, які «призвели до швидкого і стійкого поліпшення».
За матеріалами:
mezha.media
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