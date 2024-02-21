Токен Neuralink підскочив на 37% на тлі нової заяви Ілона Маска — Finance.ua

Токен Neuralink підскочив на 37% на тлі нової заяви Ілона Маска Сьогодні 03:03 — Криптовалюта

Токен Neuralink підскочив на 37% на тлі нової заяви Ілона Маска

Мільярдер Ілон Маск заявив про те, що перший пацієнт із чипом від компанії Neuralink зміг керувати комп’ютерною мишею силою розуму. Ціна однойменного токена підскочила на 37,4%.

Нагадаємо, Маск презентував цей чип у січні 2024 року. Тоді ж він заявив, що імплантація пройшла успішно. На тлі новини курс токена NEURALINK встановив ATH на рівні $2,4.

«Прогрес хороший, і, здається, пацієнт повністю одужав, немає жодних негативних наслідків. Він може рухати покажчиком комп’ютерної миші по екрану силою думки», — заявив мільярдер.

На тлі новини курс NEURALINK знову подолав рівень у $1. У моменті актив досяг $1,99, але потім відбувся відкат:

Актив ніяк не пов’язаний із компанією Маска. Ба більше, мільярдер неодноразово заявляв, що жодна з його фірм ніколи не випустить власний токен.

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