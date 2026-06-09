Мешканці популярних іспанських островів готують туристам сюрприз цього літа Сьогодні 18:24 — Світ

Мешканці популярних іспанських островів готують туристам сюрприз цього літа

Мешканці іспанських Балеарських островів вже не перший рік масово протестують проти надмірного туризму. І літо 2026 року не стане винятком.

Як пише Express, вже відомо, що цього літа на популярних серед туристів островах заплановані антитуристичні протести, зокрема на двох найвідоміших серед них — Майорці та Менорці.

На Менорці протестувальники запланували марші на 13 червня 2026 року, а 26 липня активісти з понад 50 організацій погрожують паралізувати ключові райони Майорки.

Демонстрації координує організація Menys Turisme, Mes Vida («Менше туризму, більше життя»), яка очолила місцеві масові протести у 2024 році. При цьому організатори стверджують, що мітинги цього року можуть перевершити за явкою попередні.

97 млн туристів, що на 3,5% більше, ніж роком раніше. Нагадаємо, Іспанія очікує подальшого зростання потоку іноземних туристів у 2026 році після рекордного показника минулого року. У 2025 році Іспанію відвідалищо на 3,5% більше, ніж роком раніше.

Водночас такий наплив гостей створює проблеми для місцевих жителів — зростають ціни на житло, збільшується навантаження на інфраструктуру та довкілля.

Через це в окремих популярних регіонах, зокрема на Ібіці, посилили правила короткострокової оренди.

Раніше Finance.ua писав, що довгострокова оренда житла в Іспанії переживає стресову ситуацію, так званий «ідеальний шторм», через поєднання таких факторів, як високі ціни на тлі зростання попиту, падіння пропозиції та регуляторні заходи, що створюють невизначеність.

Також ми писали , що треба знати перед поїздкою до Іспанії.

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