Мешканці популярних іспанських островів готують туристам сюрприз цього літа

Як пише Express, вже відомо, що цього літа на популярних серед туристів островах заплановані антитуристичні протести, зокрема на двох найвідоміших серед них — Майорці та Менорці.
На Менорці протестувальники запланували марші на 13 червня 2026 року, а 26 липня активісти з понад 50 організацій погрожують паралізувати ключові райони Майорки.
Демонстрації координує організація Menys Turisme, Mes Vida («Менше туризму, більше життя»), яка очолила місцеві масові протести у 2024 році. При цьому організатори стверджують, що мітинги цього року можуть перевершити за явкою попередні.
Нагадаємо,
Іспанія очікує подальшого зростання потоку іноземних туристів у 2026 році після рекордного показника минулого року. У 2025 році Іспанію відвідали 97 млн туристів, що на 3,5% більше, ніж роком раніше.
Водночас такий наплив гостей створює проблеми для місцевих жителів — зростають ціни на житло, збільшується навантаження на інфраструктуру та довкілля.
Через це в окремих популярних регіонах, зокрема на Ібіці, посилили правила короткострокової оренди.
Раніше Finance.ua писав, що довгострокова оренда житла в Іспанії переживає стресову ситуацію, так званий «ідеальний шторм», через поєднання таких факторів, як високі ціни на тлі зростання попиту, падіння пропозиції та регуляторні заходи, що створюють невизначеність.
Також ми писали, що треба знати перед поїздкою до Іспанії.