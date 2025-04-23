Mercedes впроваджує штурвал замість традиційного керма — Finance.ua

Mercedes впроваджує штурвал замість традиційного керма Сьогодні 06:26 — Технології&Авто

Mercedes впроваджує штурвал замість традиційного керма

Нова технологія покликана покращити маневреність, комфорт і готовність до автономного керування, але якою ціною.

Mercedes представив свою нову систему steer-by-wire, яка усуває механічний зв’язок між кермом і колесами. Дизайн у вигляді штурвала покращує простір у салоні, оглядовість, а також функціональність для автономного керування та мультимедійних систем у салоні. Широка програма випробувань гарантує безпеку завдяки дублюючій архітектурі та резервним системам.

Mercedes працює над новою системою steer-by-wire, яка з’явиться у серійних автомобілях до 2026 року разом із кермом у формі штурвала. Долучаючись до таких брендів, як Tesla, General Motors, Geely, Toyota та Lexus, німецький автовиробник також переходить на електронне керування, що замінює традиційний механічний зв’язок між кермом і колесами електричним кабелем.

Поки що не відомо, яка саме модель отримає це нововведення першою, але нещодавно був помічений закамуфльований прототип оновленого EQS, і подейкують, що саме він стане першим автомобілем з новою системою. Дебют електричного седана очікується вже наступного року, і, можливо, саме в ньому вперше з’явиться штурвалоподібне кермо. За ним може піти і нове покоління S-Class, а також наступні моделі з бензиновими та дизельними двигунами.

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За словами Mercedes, нова система steer-by-wire забезпечує «вищу якість керування», що, за словами компанії, означає більш чутливе управління на відкритих дорогах і більшу маневреність у міських умовах. Система також спрощує паркування, оскільки водієві не доведеться переставляти руки на кермі. Додатковою перевагою є її адаптованість до різних типів автомобілів і платформ, що дозволяє налаштувати різні режими — від комфортного до спортивного.

Компанія стверджує, що кермо у формі штурвала звільняє більше місця в кабіні, полегшує посадку та висадку, а також забезпечує кращий огляд цифрової панелі приладів. Оскільки відсутній механічний зв’язок з колесами, штурвал можна використовувати навіть для ігор, і він краще підходить для автономних транспортних засобів.

Втім, рішення Mercedes викликає питання. Попри відкритість простору, штурвал ускладнює виконання базових завдань на низьких швидкостях, як-от повороти або паркування, що позбавляє водія звичного комфорту та контролю, які дає традиційне кругле кермо. Це більше виглядає як прагнення до новизни, а не практичне рішення.

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Система steer-by-wire від Mercedes пройшла випробування на понад мільйоні кілометрів як на стендах, так і в умовах реального дорожнього руху. З міркувань безпеки система має резервну архітектуру, зберігання даних на борту та резервне джерело живлення, яке забезпечує керованість у будь-який момент. У малоймовірному випадку повної відмови, поперечне управління залишається можливим завдяки рульовому управлінню задньою віссю та вибірковому гальмуванню окремих коліс.

Технічний директор Mercedes-Benz Маркус Шафер називає систему steer-by-wire великим кроком до майбутнього мобільності. За його словами, «ця технологія відкриває унікальний клієнтський досвід, який виходить далеко за межі просто керування. У поєднанні з умовно автоматизованим водінням рівня SAE Level 3, вона дозволить у середньостроковій перспективі створити ще більш захопливі мультимедійні враження. Наприклад, плоске кермо забезпечить кращий огляд дисплея під час перегляду улюбленого шоу».

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