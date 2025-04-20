Mercedes знімає з виробництва свої найдешевші моделі — Finance.ua

Mercedes знімає з виробництва свої найдешевші моделі Сьогодні 23:18 — Технології&Авто

Mercedes знімає з виробництва свої найдешевші моделі, Фото: Mercedes

Mercedes-Benz Citan і T-Class знімуть із виробництва. Доступні комерційні моделі припинять випускати в середині 2026 року.

Ця інформацію офіційно підтвердили представники Mercedes-Benz німецькому виданню Automobilwoche.

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Речник Mercedes-Benz повідомив, що концерн оптимізує модельну лінійку і робить ставку на дорожчі моделі з більшою маржею.

Як відомо, Citan і T-Class — найдешевші Mercedes на даний момент.

Фото: Mercedes

Ціна Mercedes Citan в ЄС стартує з 24 198 євро за вантажний фургон, а новий Mercedes T-Class пропонують лише в пасажирському виконанні вартістю від 26 795 євро.

Утім, у лінійці є і дорожчі електричні модифікації eCitan та EQT, які коштують 36−49 тис. євро.

Комерційні Mercedes-Benz відносно нові, адже дебютували в 2021—2022 роках.

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Утім, вони не надто популярні — їх продажі падають останнім часом. Зокрема, в 2024 році реалізували 23 351 Mercedes Citan і всього 5113 T-Class.

Низький попит легко пояснити тим, що мінівени Mercedes T-Class і Citan не є самостійними моделями, адже створені на базі Renault Kangoo. Французька модель помітно дешевша, тому продається значно краще за своїх німецьких «братів-близнюків».

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