Mercedes знімає з виробництва свої найдешевші моделі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Mercedes знімає з виробництва свої найдешевші моделі

Технології&Авто
30
Mercedes знімає з виробництва свої найдешевші моделі
Mercedes знімає з виробництва свої найдешевші моделі, Фото: Mercedes
Mercedes-Benz Citan і T-Class знімуть із виробництва. Доступні комерційні моделі припинять випускати в середині 2026 року.
Ця інформацію офіційно підтвердили представники Mercedes-Benz німецькому виданню Automobilwoche.
Читайте також
Речник Mercedes-Benz повідомив, що концерн оптимізує модельну лінійку і робить ставку на дорожчі моделі з більшою маржею.
Як відомо, Citan і T-Class — найдешевші Mercedes на даний момент.
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Ціна Mercedes Citan в ЄС стартує з 24 198 євро за вантажний фургон, а новий Mercedes T-Class пропонують лише в пасажирському виконанні вартістю від 26 795 євро.

Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

Утім, у лінійці є і дорожчі електричні модифікації eCitan та EQT, які коштують 36−49 тис. євро.
Комерційні Mercedes-Benz відносно нові, адже дебютували в 2021—2022 роках.
Читайте також
Утім, вони не надто популярні — їх продажі падають останнім часом. Зокрема, в 2024 році реалізували 23 351 Mercedes Citan і всього 5113 T-Class.
Низький попит легко пояснити тим, що мінівени Mercedes T-Class і Citan не є самостійними моделями, адже створені на базі Renault Kangoo. Французька модель помітно дешевша, тому продається значно краще за своїх німецьких «братів-близнюків».
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems