Автопілот Mercedes дозволяє водієві не стежити за дорогою на автобані — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Автопілот Mercedes дозволяє водієві не стежити за дорогою на автобані

Технології&Авто
13
Автопілот Mercedes дозволяє водієві не стежити за дорогою на автобані
Автопілот Mercedes дозволяє водієві не стежити за дорогою на автобані
Седан Mercedes S-Class пройшов оновлення і отримав інноваційний автопілот, який дозволяє не стежити за дорогою.
Про покращений автопілот Mercedes розповіли на офіційному сайті німецького автовиробника.
Mercedes-Benz суттєво вдосконалив систему автономного руху Drive Pilot, і седан S-Class став першою моделлю, який її отримав. Передусім збільшили максимальну швидкість авто на автопілоті з 60 до 95 км/год.
Автопілот Mercedes дозволяє водієві не стежити за дорогою на автобані
Отже, новий Mercedes S-Class W223 здатен тепер автономно пересуватися по трасі чи автобану. Водію при цьому не обов’язково тримати руки на кермі чи навіть стежити за дорогою.
Мало того, Drive Pilot дозволяє водієві в цей час дивитися кіно чи читати новини в інтернеті. Утім, за потреби в крайньому випадку автопілот сигналізуватиме, що треба взяти управління авто на себе.
Система Drive Pilot — перший у світі автопілот третього рівня. Вона оснащена 35 різними сенсорами, а також камерами, радаром і лідаром (лазерним дальноміром). Також для неї розробили штучний інтелект. Для довідки: автопілот Tesla відносять до другого рівня і лідару він не має.
Наразі новий функціонал Drive Pilot доступний лише в ЄС. Утім, в Mercedes-Benz поступово розширюють перелік доріг, де працюватиме автопілот.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems