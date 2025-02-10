Mercedes-Benz знімає з виробництва недорогу модель — Finance.ua

Mercedes-Benz знімає з виробництва недорогу модель 10.02.2025, 00:25 — Технології&Авто

Mercedes-Benz знімає з виробництва недорогу модель

Німецький автовиробник Mercedes-Benz відмовиться від подальшого виробництва бюджетного седана Mercedes A-Class.

Про це пише портал MBPassion.

У найближчому майбутньому Mercedes-Benz планує зосередитися на випуску більш маржинальних моделей. Серед компактних седанів перевагу буде віддано третьому поколінню Mercedes-Benz CLA. Очікується, що прем’єра новинки відбудеться вже найближчим часом.

Уже відомо, що CLA 2025 року буде випускатися як у бензиновому, так і в електричному варіантах. Причому останній стане найдоступнішим електрокаром у лінійці бренду. Потужність моторної гами седана буде в діапазоні від 270 до 380 к.с., а запас ходу очікується на рівні 750 км.

Нагадаємо, на початку лютого Міністерство економіки України затвердило перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2025 році.

До переліку потрапили авто з об’ємом циліндрів двигуна понад 2,5 літрів.

Рік випуску таких авто становить до 5 років.

Зокрема, до списку попали авто таких марок, як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porshche, Rolls-Royce, Toyota.

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