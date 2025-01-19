Mercedes-Benz інтегрує новий AI-асистент від Google у свої автомобілі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Mercedes-Benz інтегрує новий AI-асистент від Google у свої автомобілі

Технології&Авто
12
Mercedes-Benz інтегрує новий AI-асистент від Google у свої автомобілі
Mercedes-Benz інтегрує новий AI-асистент від Google у свої автомобілі
Mercedes-Benz оголосила про співпрацю з Google для впровадження нового віртуального асистента, що використовує передові технології штучного інтелекту, зокрема платформу Gemini.
Mercedes-Benz планує оснастити свої майбутні моделі автомобілів новим віртуальним асистентом, розробленим у співпраці з Google. Цей асистент базується на новітніх досягненнях у сфері штучного інтелекту, зокрема на платформі Gemini, що забезпечує більш природну та інтуїтивну взаємодію з користувачем.
Читайте також
Новий асистент матиме здатність розуміти та обробляти складні запити, надаючи водіям та пасажирам актуальну інформацію в режимі реального часу. Він зможе рекомендувати маршрути, інформувати про цікаві місця поблизу, а також відповідати на різноманітні запитання, покращуючи загальний досвід керування автомобілем.
Очікується, що першим автомобілем, оснащеним цим асистентом, стане новий Mercedes CLA, який буде представлений з оновленою операційною системою MB.OS. У майбутньому компанія планує розширити цю технологію на інші моделі свого модельного ряду.
За матеріалами:
double.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.