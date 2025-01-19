Mercedes-Benz інтегрує новий AI-асистент від Google у свої автомобілі — Finance.ua

Mercedes-Benz інтегрує новий AI-асистент від Google у свої автомобілі Сьогодні 03:49 — Технології&Авто

Mercedes-Benz інтегрує новий AI-асистент від Google у свої автомобілі

Mercedes-Benz оголосила про співпрацю з Google для впровадження нового віртуального асистента, що використовує передові технології штучного інтелекту, зокрема платформу Gemini.

Mercedes-Benz планує оснастити свої майбутні моделі автомобілів новим віртуальним асистентом, розробленим у співпраці з Google. Цей асистент базується на новітніх досягненнях у сфері штучного інтелекту, зокрема на платформі Gemini, що забезпечує більш природну та інтуїтивну взаємодію з користувачем.

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Новий асистент матиме здатність розуміти та обробляти складні запити, надаючи водіям та пасажирам актуальну інформацію в режимі реального часу. Він зможе рекомендувати маршрути, інформувати про цікаві місця поблизу, а також відповідати на різноманітні запитання, покращуючи загальний досвід керування автомобілем.

Очікується, що першим автомобілем, оснащеним цим асистентом, стане новий Mercedes CLA, який буде представлений з оновленою операційною системою MB.OS. У майбутньому компанія планує розширити цю технологію на інші моделі свого модельного ряду.

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