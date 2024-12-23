Mercedes-Benz готує до презентації CLA нового покоління — Finance.ua

Mercedes-Benz готує до презентації CLA нового покоління Сьогодні 23:47 — Технології&Авто

Mercedes-Benz готує до презентації CLA нового покоління

Електричний Mercedes CLA нового покоління, розроблений на платформі MMA з 800-вольтовою архітектурою, здатний проїхати до 1270 км, використовуючи лише дві 10-хвилинні зарядки. Акумулятор ємністю 85 кВт•год дає змогу поповнити за цей час запас ходу на 300 км.

На випробуваннях на полігоні Nardo CLA подолав 3715 км за добу, здійснивши 40 швидких зарядок. Для тестів використовували зарядні станції потужністю до 320 кВт.

Максимальна дальність ходу моделі в стандартних умовах становитиме до 750 км на одній зарядці.

Прем’єра CLA запланована на весну 2025 року, а продажі розпочнуться ближче до кінця року. 2026 року модельний ряд поповниться гібридною версією, універсалом Shooting Brake, а також електричними модифікаціями GLA та GLB.

Водночас Mercedes завершить використання брендингу EQ.

Ampercar За матеріалами:

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