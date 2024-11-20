Mercedes-Benz представив новий купе-кросовер (фото) — Finance.ua
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Mercedes-Benz представив новий купе-кросовер (фото)

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Представлено новий купе-кросовер Mercedes-Benz GLE 2025 модельного року.

Ціна

Автомобіль пропонується у чотирьох комплектаціях за ціною від 116 000 до 130 000 доларів. Про це пише Ithome.
Mercedes-Benz GLE 2025 зовні відповідає моделі 2024 року. Уся серія у стандартній комплектації оснащена спортивним пакетом AMG. Новинка використовує базовий колір Fritillary White замість попереднього Diamond White. Також доступні інші кольори за доплату в 1700 доларів.
У салоні авто встановлено два екрани діагоналлю по 12,3 дюйма. У версію GLE 350 4MATIC додано опцію вентиляції передніх сидінь, а ціна опції складає 1900 доларів.
Mercedes-Benz представив новий купе-кросовер (фото)
Автомобіль у версії GLE 350 оснащений 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном із турбонаддуванням у поєднанні з 48-вольтовою м’якою гібридною системою. Потужність силової установки становить 258 к.с. і 400 Нм крутного моменту. До «сотні» машина прискорюється за 7,4 секунд і може розвивати максимальну швидкість у 220 км/год.
Версія GLE 450 отримала рядний шестициліндровий двигун об’ємом 2,5 л, який також оснащений 48-вольтовою гібридною системою з максимальною потужністю 367 к.с. і максимальним крутним моментом у 500 Нм. Модель розганяється від 0 до 100 км/год за 5,9 секунд, а максимальна швидкість становить 250 км/год.

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За матеріалами:
MMR
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