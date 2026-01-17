Mercedes-Benz відстає від BMW у продажах електромобілів
Mercedes-Benz ще більше відстає від BMW за продажами електромобілів. Минулого року німецький автовиробник реалізував 168 800 повністю електричних автомобілів — на 9% менше, ніж у 2024 році. Натомість BMW наростив продажі електрокарів на 3,6% до 442 072 одиниць.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
За даними агентства, тенденція до зниження продажів підкреслює виклики для головного виконавчого директора Mercedes Оли Калленіуса, який прагне довести спроможність компанії конкурувати в переході на електромобілі.
Наступний рік стане випробуванням стратегії Калленіуса щодо просування Mercedes у преміумсегмент.
Компанія стикається з розширенням китайських автовиробників і нестабільними споживчими настроями в Азії та Європі.
Попри деякі успіхи 2025 року, зокрема рекордні продажі позашляховика G-класу, Mercedes бореться з американськими тарифами й посиленням конкуренції з боку китайських виробників, які активно просуваються в сегмент розкішних автомобілів.
У агентстві зазначили, що загальні продажі автомобілів Mercedes у 2025 році впали на 9% до 1,8 мільйона — один із найслабших річних показників компанії за останні роки. Постачання в Китаї скоротилися на 19% через зростання вітчизняних брендів.
