Mercedes-Benz відстає від BMW у продажах електромобілів Сьогодні 05:04 — Фондовий ринок

Mercedes-Benz відстає від BMW у продажах електромобілів

Mercedes-Benz ще більше відстає від BMW за продажами електромобілів. Минулого року німецький автовиробник реалізував 168 800 повністю електричних автомобілів — на 9% менше, ніж у 2024 році. Натомість BMW наростив продажі електрокарів на 3,6% до 442 072 одиниць.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Читайте також Mercedes-Benz запускає систему допомоги водіям

За даними агентства, тенденція до зниження продажів підкреслює виклики для головного виконавчого директора Mercedes Оли Калленіуса, який прагне довести спроможність компанії конкурувати в переході на електромобілі.

Наступний рік стане випробуванням стратегії Калленіуса щодо просування Mercedes у преміумсегмент.

Компанія стикається з розширенням китайських автовиробників і нестабільними споживчими настроями в Азії та Європі.

Попри деякі успіхи 2025 року, зокрема рекордні продажі позашляховика G-класу, Mercedes бореться з американськими тарифами й посиленням конкуренції з боку китайських виробників, які активно просуваються в сегмент розкішних автомобілів.

Читайте також Mercedes попереджає водіїв EV не заряджати батарею понад 80%

У агентстві зазначили, що загальні продажі автомобілів Mercedes у 2025 році впали на 9% до 1,8 мільйона — один із найслабших річних показників компанії за останні роки. Постачання в Китаї скоротилися на 19% через зростання вітчизняних брендів.

Мета За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.