0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Mercedes-Benz відстає від BMW у продажах електромобілів

Фондовий ринок
14
Mercedes-Benz відстає від BMW у продажах електромобілів
Mercedes-Benz відстає від BMW у продажах електромобілів
Mercedes-Benz ще більше відстає від BMW за продажами електромобілів. Минулого року німецький автовиробник реалізував 168 800 повністю електричних автомобілів — на 9% менше, ніж у 2024 році. Натомість BMW наростив продажі електрокарів на 3,6% до 442 072 одиниць.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Читайте також
За даними агентства, тенденція до зниження продажів підкреслює виклики для головного виконавчого директора Mercedes Оли Калленіуса, який прагне довести спроможність компанії конкурувати в переході на електромобілі.
Наступний рік стане випробуванням стратегії Калленіуса щодо просування Mercedes у преміумсегмент.
Компанія стикається з розширенням китайських автовиробників і нестабільними споживчими настроями в Азії та Європі.
Попри деякі успіхи 2025 року, зокрема рекордні продажі позашляховика G-класу, Mercedes бореться з американськими тарифами й посиленням конкуренції з боку китайських виробників, які активно просуваються в сегмент розкішних автомобілів.
Читайте також
У агентстві зазначили, що загальні продажі автомобілів Mercedes у 2025 році впали на 9% до 1,8 мільйона — один із найслабших річних показників компанії за останні роки. Постачання в Китаї скоротилися на 19% через зростання вітчизняних брендів.
За матеріалами:
Мета
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems