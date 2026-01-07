0 800 307 555
Мерц закликав Зеленського обмежити виїзд молодих чоловіків за кордон

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента України Володимира Зеленського забезпечити, щоб молоді українські чоловіки залишалися в країні та не виїжджали за кордон.
Про це він заявив під час пресконференції 6 січня, передає ntv.de.
Канцлер Німеччини наголосив, що Україна повинна гарантувати, щоб молоді чоловіки не виїжджали в Німеччину, Польщу чи Францію, а залишалися в країні й проходили військову службу.
«Україна має забезпечити, щоб її молоді люди могли знайти гідну роботу у своїй країні, а не їхати до Німеччини, Польщі чи Франції. Ми вже обговорювали це питання у Брюсселі разом, і я вважаю, що це очікування, яке Україна може виконати. Українські чоловіки не мають виїжджати в ЄС, а мають проходити службу», — заявив Мерц.
Він додав, що для досягнення миру будуть потрібні компроміси. А підтримка України з боку Європи має супроводжуватися відповідальністю за мобілізаційні процеси та ефективне використання людського ресурсу.

Довідка Finance.ua:

  • від 28 серпня 2025 року в Україні розширили перелік осіб, які можуть перетинати державний кордон. Тепер окрім чоловіків, які раніше мали таку можливість, перетнути кордон можуть чоловіки до досягнення 23-річного віку. Тобто без додаткових обмежень перетинати кордон можна чоловікам, яким ще не виповнилося 23 роки;
  • у Польщі та Німеччині зростає напруга через різке збільшення кількості молодих чоловіків з України, які прибувають після послаблення правил виїзду з країни. Політики у двох державах уже заговорили про можливе обмеження їхньої присутності.
За матеріалами:
Finance.ua
