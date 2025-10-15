Менше впевненості й більше обережності: що фіксує індекс ділової активності Сьогодні 09:17

Менше впевненості й більше обережності: що фіксує індекс ділової активності

Після короткого зростання у серпні, Індекс Відновлення Ділової Активності (ІВДА) у вересні 2025 року знову знизився — з 0,08 до 0,05 (за шкалою від -1 до +1). Таким чином, показник повернувся до рівня, зафіксованого в липні.

Про це свідчать результати «Нового щомісячного опитування підприємств» від Інституту економічних досліджень.

Результати роботи компаній

Частка компаній, які заявили, що їхня ділова активність покращилась порівняно з минулим роком, майже не змінилася — 27,2% проти 27,7% у серпні. Натомість зросла кількість тих, хто відчув погіршення — з 19,2% до 22,4%. Водночас частка підприємств, які не відчули жодних змін, зменшилася з 53,1% до 50,3%.

Серед компаній побільшало тих, хто працює на повну потужність — із 11% до 13%. Частка бізнесів, які завантажені майже повністю, залишилася незмінною — 52%. Водночас зменшилася кількість підприємств, що працюють лише на 25−49% — з 11% до 6%. А от частка тих, хто взагалі не працює, навпаки, трохи зросла — з 2% до 4%.

Плани на майбутнє: невизначеність зростає

Кількість компаній, які планують розширення протягом двох років, суттєво скоротилася — з 17,5% у серпні до 11,2% у вересні. Водночас все більше підприємств не мають чіткого бачення, що робитимуть далі у дворічній перспективі: таких уже 38,7% проти 36,5% місяцем раніше.

Скоротився і оптимізм щодо найближчих місяців:

частка компаній, які очікують зростання виробництва, впала з 46,8% до 42,2%,

кількість тих, хто прогнозує скорочення обсягів, залишилась на рівні 4,2%,

очікування щодо експорту теж знизилися — з 48,8% до 44,8%,

частка підприємств, які планують зменшити експорт, майже не змінилась — 5% проти 4,4%.

Бізнес очікує подорожчання сировини і продукції

У вересні більше компаній очікують зростання цін на сировину та матеріали — 47,9% проти 40,6% у серпні. Ті, хто прогнозує здешевлення, залишилися на рівні 1,4%.

Аналогічна тенденція спостерігається і з цінами на готову продукцію:

частка тих, хто прогнозує подорожчання, піднялася з 40% до 45,6%,

а частка очікуваних знижень практично не змінилася — 1,1% у вересні проти 0,7% у серпні.

Раніше Finance.ua повідомляв , що у вересні податкова служба оновила план-графік перевірок компаній та підприємців. За новими даними, у 2025 році заплановано 4908 перевірок — це на 122 більше, ніж у попередньому варіанті. При цьому частину підприємств виключили зі списку, а нові — додали.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.