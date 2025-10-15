Менше впевненості й більше обережності: що фіксує індекс ділової активності
Після короткого зростання у серпні, Індекс Відновлення Ділової Активності (ІВДА) у вересні 2025 року знову знизився — з 0,08 до 0,05 (за шкалою від -1 до +1). Таким чином, показник повернувся до рівня, зафіксованого в липні.
Про це свідчать результати «Нового щомісячного опитування підприємств» від Інституту економічних досліджень.
Результати роботи компаній
Частка компаній, які заявили, що їхня ділова активність покращилась порівняно з минулим роком, майже не змінилася — 27,2% проти 27,7% у серпні. Натомість зросла кількість тих, хто відчув погіршення — з 19,2% до 22,4%. Водночас частка підприємств, які не відчули жодних змін, зменшилася з 53,1% до 50,3%.
Серед компаній побільшало тих, хто працює на повну потужність — із 11% до 13%. Частка бізнесів, які завантажені майже повністю, залишилася незмінною — 52%. Водночас зменшилася кількість підприємств, що працюють лише на 25−49% — з 11% до 6%. А от частка тих, хто взагалі не працює, навпаки, трохи зросла — з 2% до 4%.
Плани на майбутнє: невизначеність зростає
Кількість компаній, які планують розширення протягом двох років, суттєво скоротилася — з 17,5% у серпні до 11,2% у вересні. Водночас все більше підприємств не мають чіткого бачення, що робитимуть далі у дворічній перспективі: таких уже 38,7% проти 36,5% місяцем раніше.
Скоротився і оптимізм щодо найближчих місяців:
- частка компаній, які очікують зростання виробництва, впала з 46,8% до 42,2%,
- кількість тих, хто прогнозує скорочення обсягів, залишилась на рівні 4,2%,
- очікування щодо експорту теж знизилися — з 48,8% до 44,8%,
- частка підприємств, які планують зменшити експорт, майже не змінилась — 5% проти 4,4%.
Бізнес очікує подорожчання сировини і продукції
У вересні більше компаній очікують зростання цін на сировину та матеріали — 47,9% проти 40,6% у серпні. Ті, хто прогнозує здешевлення, залишилися на рівні 1,4%.
Аналогічна тенденція спостерігається і з цінами на готову продукцію:
- частка тих, хто прогнозує подорожчання, піднялася з 40% до 45,6%,
- а частка очікуваних знижень практично не змінилася — 1,1% у вересні проти 0,7% у серпні.
Раніше Finance.ua повідомляв, що у вересні податкова служба оновила план-графік перевірок компаній та підприємців. За новими даними, у 2025 році заплановано 4908 перевірок — це на 122 більше, ніж у попередньому варіанті. При цьому частину підприємств виключили зі списку, а нові — додали.
Поділитися новиною
Також за темою
В ПФ нагадали, кому треба пройти ідентифікацію до листопада
ТОП-6 ознак, що ваш павербанк «сідає»: як не зіпсувати пристрій
93% підприємств ЖКГ порушують правила формування тарифів
Менше впевненості й більше обережності: що фіксує індекс ділової активності
Які ціни на оренду житла в Україні восени — Держстат (інфографіка)
Чому статус «у розшуку» може бути навіть після сплати штрафу