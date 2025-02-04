Мем-коїн TRUMP обвалився на 75% — Finance.ua
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Мем-коїн TRUMP обвалився на 75%

Криптовалюта
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Мем-криптовалюта TRUMP, запущена напередодні інавгурації Дональда Трампа, подешевшала на 75% від свого історичного максимуму через масштабне падіння криптовалютного ринку.
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На момент написання токен торгується по $18, частково відігравши падіння після мінімуму в $15,86. Його ринкова капіталізація становить $3,59 млрд, хоча ще 21 січня 2025 року він досягав пікової ціни $48,59.
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Також різке знецінення спостерігається у мем-коїна MELANIA, випущеного на честь Меланії Трамп. Його вартість впала до $1,42, що на 90% менше за історичний максимум у $15,5.
Загальні криптовалютні активи компанії World Liberty Financial (WLFI), пов’язаної з сім’єю Трампів, знизилися у вартості на 21%. Водночас комісії від торгівлі TRUMP принесли $80−100 млн, і 50 найбільших покупців заробили понад $10 млн кожен, тоді як понад 200 000 інвесторів зазнали збитків.
Попри падіння, компанія Trump Media & Technology Group (TMTG) раніше оголосила про інвестиції $250 млн у криптофонди, акції блокчейн-компаній і цифрові активи. Це свідчить про продовження експансії Трампа у криптовалютну сферу, навіть на фоні негативних ринкових тенденцій.
За матеріалами:
noworries
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