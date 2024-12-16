Механізми стягнення активів рф: що пропонує Міністерство юстиції — Finance.ua

Механізми стягнення активів рф: що пропонує Міністерство юстиції Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Механізми стягнення активів рф: що пропонує Міністерство юстиції

Міністерство юстиції України активно працює над механізмами використання заморожених російських активів для підтримки держави.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністр юстиції Ольга Стефанішина під час форуму «Право та справедливість: посилення взаємодії в умовах війни».

Читайте також США виділили Україні 20 млрд доларів кредиту, який покриватиметься прибутком від росактивів

«Після того як ми завершили формування домовленостей щодо мобілізації 50 млрд євро в рамках відсотків з заморожених активів, буквально минулого тижня, працюючи в Брюсселі, я обговорювала питання використання самого тіла активу. Мова йде не лише про замороження активів російського центру, це може бути все тіло заморожених активів у вимогах санкційної політики. Ми сформували правову позицію з цього питання, і вважаємо, що успішним є досвід стягнення в дохід української держави підсанкційних активів в Україні», — зазначила Ольга Стефанішина.

За словами міністерки, такий юридичний формат є в країнах, з якими Україна співпрацює — Естонії та Канаді. Утім, нещодавно було оголошене рішення США про стягнення російських активів.

«Ми сподіваємося, що президент Байден іще до завершення своєї каденції може зробити перші кроки до реалізації цієї позиції, але ми, Міністерство юстиції, будемо послідовно просувати правову позицію щодо використання російських активів, до того моменту, поки це не буде реалізовано», — говорить Ольга Стефанішина.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.