Медичні послуги: скільки компаній в Україні мають ліцензії на медичну практику — Finance.ua

Медичні послуги: скільки компаній в Україні мають ліцензії на медичну практику Сьогодні 15:14 — Фондовий ринок

Медичні послуги: скільки компаній в Україні мають ліцензії на медичну практику, Фото: freepik

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на середину жовтня в Україні понад 40 тисяч юридичних та фізичних осіб-підприємців мають ліцензії на надання медичних послуг. У 2024 році видали на 16% більше медичних ліцензій, ніж за аналогічний період минулоріч.

Про це свідчить дослідження «Опендатаботу».

Зокрема, 13 887 компаній та 28 054 ФОПів отримали дозволи на медичну практику.

Читайте також Медичне страхування за кордоном: як воно захистить вас у подорожі

Перевірити, чи легально працює медична установа та чи має вона право надавати медичні послуги, можна в «Опендатаботі».

«Утім, через те, що МОЗ не публікує ІПН ФОПів, наразі перевірити, чи є в такого підприємця медична ліцензія, неможливо», — зазначили аналітики.

Коли було видано найбільше медичних ліцензій

Пік видачі медичних ліцензій припав на 2019 рік, коли було видано 910 дозволів. Після цього кількість нових ліцензій поступово знижувалася.

Читайте також Як заощадити на медичних послугах та ліках за допомогою страхової медицини

Від початку 2024 року в Україні вже видано 355 нових медичних ліцензій, що на 16,4% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, проте все ще менше за показники до повномасштабної війни.

За той самий період у 2021 було видано 670 ліцензій.

Більшість виданих медичних ліцензій компаній дійсні: 81,1%.

Популярні напрямки медичних ліцензій

Найбільше ліцензій видано на молодшу сестринську справу — 87% компаній від загальної кількості.

Читайте також Скільки коштують медичні послуги за кордоном

Наслідують організація та управління охороною здоров’я — 81%, а замикає топ за запитаністю терапія (39%).

Варто зазначити, що одна компанія може мати ліцензії на декілька напрямків.

Дещо менш популярними є ультразвукова діагностика (30,6%), неврологія (28,3%), акушерство і гінекологія (27,7%) та стоматологія (26,9%).

Читайте також В Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу

Однак є і напрями, які майже не користуються попитом. Наприклад, судово-психіатрична експертиза або ж такі вузькі галузі, як судово-медична токсикологія та цитологія — у цих сферах ліцензії мають лише по декілька компаній.

Де в Україні найбільше медичних компаній

Загалом найбільше медичних компаній з дійсними ліцензіями працює у Києві — 20%. Наслідують Дніпропетровщина (8%), Донеччина, Львівщина та Харківщина — по 6%.

Найбільші компанії за доходами

До переліку найбільших за доходом компаній, які мають ліцензії, потрапила велика кількість бізнесів, у яких медичний напрямок не є провідним.

Переважно, йдеться про компанії, в яких відкритий медичний напрямок для їх співробітників.

Так, наприклад, у топі компанія Нібулон — один з лідерів Рейтингу найбільших роботодавців України «Опендатабота», у якого 22,9 млрд грн доходу за минулий рік.

Читайте також У ПФУ відповіли, чи враховуватимуть при призначенні субсидії допомогу на оздоровлення на роботі

Проте у топі є компанії, які надають медичне обслуговування усім охочим — це медичний центр «М.Т.К.» з оборотом у 4,2 млрд за 2023 рік.

Також до ТОПу потрапили медичний центр «Добробут-поліклініка» з доходом 2,2 млрд грн, медична лабораторія «Діла», яка заробила 2 млрд грн, та «Сінево Україна» з оборотом у 1,9 млрд грн.

До ТОПу потрапили і фармацевтичні компанії, такі як: «Дарниця», «Київмедпрепарат», «Здоров'я» та «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.