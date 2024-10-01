Як заощадити на медичних послугах та ліках за допомогою страхової медицини — Finance.ua

Як заощадити на медичних послугах та ліках за допомогою страхової медицини Сьогодні 10:35 — Страхування

Як заощадити на медичних послугах та ліках за допомогою страхової медицини

добровільне медичне страхування (ДМС) допоможе зберегти ваше здоров’я та бюджет. З настанням холодів та початком сезону ГРВІ, питання здоров’я стає особливо актуальним. Хочете уникнути зайвих витрат на ліки та медичні послуги? Тоді для вас буде корисним випуск подкасту від Finance.ua «Страхування по-людськи», де ми розповідаємо, як

У цьому випуску ми розвіємо міф про недоступність страхової медицини та надамо поради, як вибрати вигідний поліс для максимальної економії.

Гості подкасту:

✅ Дмитро Гроссу, директор з корпоративних продажів медичної мережі «Добробут» — пояснює, що таке ДМС і чому цей вид страхування вигідніший за разові візити до лікарів.

✅ Дар’я Горбач, керівник по роботі з клієнтами Finance.ua — ділиться порадами, як правильно обрати страховий поліс і на що звертати увагу при підписанні договору.

У подкасті на вас чекає багато корисної інформації:

Чому добровільне медичне страхування (ДМС) може бути вигіднішим, ніж разові візити до лікаря?

Як обрати найкращий страховий поліс і на що варто звертати увагу при підписанні договору?



Лайфхаки, що допоможуть заощадити на медичних послугах, не жертвуючи якістю.



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