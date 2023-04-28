Меценатські пенсії: у ПФУ пояснили, чи оподатковуються благодійні внески — Finance.ua
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Меценатські пенсії: у ПФУ пояснили, чи оподатковуються благодійні внески

Особисті фінанси
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Меценатські пенсії: у ПФУ пояснили, чи оподатковуються благодійні внески
Меценатські пенсії: у ПФУ пояснили, чи оподатковуються благодійні внески
У листопаді 2022 року Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні». Його основними нововведеннями є добровільна сплата страхових внесків і благодійні пожертви юридичних та фізичних осіб.
У Пенсійному фонді прояснили, чи оподатковуються такі благодійні внески.
Благодійні внески дають можливість збільшити пенсію конкретному пенсіонеру. Пожертви можуть робити як родичі, так і абсолютно чужі люди. Але при цьому багато потенційних меценатів цікавляться, чи знімаються з їхніх пожертв податки і чи не буде податок на пенсію вводиться до тих, хто її отримає, тобто до пенсіонерів.
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У ПФУ відповіли, що до податкового кодексу України не передбачено включення благодійних пожертв юридичних та фізичних осіб до об’єкту оподаткування. Тобто жодних податків із пенсії не повинні брати ні з пенсіонера, ні з мецената.
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Суму, яку меценат вирішить пожертвувати конкретному пенсіонеру, людина зможе отримати наступного виплатного періоду. Але отримає пенсіонер лише 70% від суми пожертвування, решта 30% залишаються у ПФУ для розподілу між іншими пенсіонерами, які отримають мінімальні виплати.
Але перед внесенням грошей меценат має зареєструватись в особистому кабінеті на порталі ПФУ. Зробити це можна за допомогою електронного підпису, Дія.Підпис або Bank ID.
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Також у ПФУ нагадали українцям про добровільне пенсійне страхування. Ця функція доступна всім українцям, особливо цінна для тих, хто залишився без роботи і не хоче втрачати страховий стаж. Але треба зазначити, що для того щоб місяць був зарахований до страхового стажу, сума не повинна бути меншою за 1474 грн, що становить 22% від мінімальної зарплати.

Меценатські пенсії: що це та як отримати 👨‍🦳👩‍🦳

За матеріалами:
На пенсии
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