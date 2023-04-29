Українцям доведеться чекати підвищених пенсій до літа: які виплати відклали і чому — Finance.ua
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Українцям доведеться чекати підвищених пенсій до літа: які виплати відклали і чому

Особисті фінанси
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Працюючі пенсіонери отримають підвищені виплати лише з 1 червня. Перерахунок відбувся у квітні, але оновлені суми видадуть одразу за три місяці.
Затримка пояснюється тим, що дані про сплачені внески із зарплат цього року надходять до Пенсійного фонду із запізненням.
Як пояснила в ефірі телемарафону голова Мінсоцполітики Оксана Жолнович, з огляду на березневе та квітневе підвищення, середня пенсія в Україні досягла 5300 грн.
«Для переважної більшості пенсіонерів збільшення становило 400-600 грн. Для пенсіонерів, для яких перерахунок не становив такої суми, ми здійснювали доплату 100 грн. Тобто кожен пенсіонер в Україні отримав збільшення як мінімум на 100 грн», — зазначила Жолнович.
Нагадаємо, згідно із законом, на перерахунок пенсії у квітні мали право працюючі українці, які виконали такі умови:
  • продовжили роботу після призначення пенсії;
  • за час роботи одержали не менше 24 місяців додаткового стажу.
Раніше стало відомо, що в Україні готуються перевірити правомірність пенсійних виплат. Після верифікації пенсій можуть позбутися ті, хто серйозно порушив правила, наприклад, отримував гроші за підробленими документами, на помилкове прізвище.
Крім того, передбачається, що пенсію не сплачуватимуть за тривалі періоди перебування за кордоном. Про це йдеться в опублікованому на сайті ФПУ проекті наказу «Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання».
За матеріалами:
Обозреватель
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