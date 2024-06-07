McLaren готує до виходу електричний суперкар — Finance.ua

McLaren готує до виходу електричний суперкар Сьогодні 23:42 — Технології&Авто

McLaren готує до виходу електричний суперкар

Генеральний директор McLaren Майкл Лейтерс поділився новими подробицями щодо розробки першого електричного суперкара компанії.

В інтерв'ю журналу Road&Track він розповів, що робота над електромобілем вже розпочалася. З недавнім фінансуванням від Суверенного фонду багатства Королівства Бахрейн McLaren активно дивиться в майбутнє, включаючи гібридні та повністю електричні автомобілі.

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McLaren, відома своїми спортивними автомобілями, базується у Великій Британії. Компанія, заснована Роном Деннісом, розвиває високопродуктивні автомобілі, такі як F1, P1 та McLaren Senna. Зараз компанія належить Mumtalakat Holding Company із Бахрейну.

Лейтерс зазначив, що McLaren розробляє не лише двомісні автомобілі, а й моделі з більш ніж двома сидіннями, однією з яких, можливо, буде гібрид. Він також зазначив про можливе партнерство з іншими автовиробниками для створення таких автомобілів.

Говорячи про майбутні електромобілі, Лейтерс підкреслив, що компанія інтенсивно працює над повністю електричною силовою установкою, яка визначить, яким має бути електросуперкар.

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За його словами, McLaren прагне створити суперкар, який буде легшим і керованим, ніж більшість сучасних конкурентів. Лейтерс також зазначив, що важливим аспектом є не лише потужність, а й керованість автомобіля.

Таким чином McLaren готується до майбутнього, де електричні суперкари стануть нормою, і сподівається встановити нові стандарти в цій галузі.

Ampercar За матеріалами:

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