McLaren презентував новий кабріолет Spider (фото) — Finance.ua
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McLaren презентував новий кабріолет Spider (фото)

Технології&Авто
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McLaren презентував новий кабріолет Spider (фото)
McLaren презентував новий кабріолет Spider (фото), Фото: McLaren
Лінійку McLaren Artura 2024 розширив кабріолет Spider. Суперкар надійде в продаж з літа за ціною від 273 800 доларів.
Про це повідомляється на сайті британського автовиробника.
Основною відмінністю McLaren Artura Spider є жорсткий складний дах. Він ховається з допомогою електроприводу за 11 с — цю процедуру можна виконувати на швидкості до 50 км/год.
Фото: McLaren
Фото: McLaren
Зовнішність і салон McLaren Artura Spider загалом не змінилися. Суперкар вирізняється обтічним дизайном, а його двері підіймаються догори. Інтер'єр оздоблений шкірою, алькантарою і карбоном, а на передній панелі встановлено два дисплеї.
Фото: McLaren
Фото: McLaren
У основі McLaren Artura Spider лежить карбоновий монокок, тому суперкар вийшов доволі легким — 1457 кг. Кабріолет важчий купе на 62 кг.
Фото: McLaren
Фото: McLaren
Новий McLaren Artura Spider може розігнатися до 100 км/год за 3 с і до 200 км/год за 8,4 с. Максимальна швидкість складає 330 км/год. Разом із тим, авто здатне проїхати 30 км на електротязі і споживає всього 4,8 л/100 км. Також допрацьовані 8-ступінчастий робот і підвіска авто.
За матеріалами:
Фокус
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