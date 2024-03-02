McLaren презентував новий кабріолет Spider (фото) — Finance.ua

McLaren презентував новий кабріолет Spider (фото) Сьогодні 03:10 — Технології&Авто

McLaren презентував новий кабріолет Spider (фото), Фото: McLaren

Лінійку McLaren Artura 2024 розширив кабріолет Spider. Суперкар надійде в продаж з літа за ціною від 273 800 доларів.

Про це повідомляється на сайті британського автовиробника.

Основною відмінністю McLaren Artura Spider є жорсткий складний дах. Він ховається з допомогою електроприводу за 11 с — цю процедуру можна виконувати на швидкості до 50 км/год.

Фото: McLaren

Зовнішність і салон McLaren Artura Spider загалом не змінилися. Суперкар вирізняється обтічним дизайном, а його двері підіймаються догори. Інтер'єр оздоблений шкірою, алькантарою і карбоном, а на передній панелі встановлено два дисплеї.

Фото: McLaren

У основі McLaren Artura Spider лежить карбоновий монокок, тому суперкар вийшов доволі легким — 1457 кг. Кабріолет важчий купе на 62 кг.

Фото: McLaren

Новий McLaren Artura Spider може розігнатися до 100 км/год за 3 с і до 200 км/год за 8,4 с. Максимальна швидкість складає 330 км/год. Разом із тим, авто здатне проїхати 30 км на електротязі і споживає всього 4,8 л/100 км. Також допрацьовані 8-ступінчастий робот і підвіска авто.

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