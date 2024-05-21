McLaren представив лінійку електричних велосипедів (фото) — Finance.ua

McLaren представив лінійку електричних велосипедів (фото) 21.05.2024, 00:33 — Технології&Авто

McLaren представив лінійку електричних велосипедів (фото)

McLaren Automotive, відома своїми суперкарами та участю в перегонах Формули 1, розширює свою лінійку, випускаючи серію електричних гірських велосипедів.

Про це повідомляють на офіційному сайті компанії.

До серії увійдуть чотири моделі, включно з флагманськими версіями McLaren Extreme 600 і Sport 600, які, за твердженням компанії, є одними з найпотужніших електричних велосипедів для вуличного використання. Їхня пікова потужність досягає 852 Вт.

Ціни на нові моделі варіюються від 11 950 доларів за Extreme 600 до 7 950 доларів за базову версію Sport 250. McLaren підкреслює, що ці велосипеди були розроблені командами, відповідальними за створення їхніх знаменитих суперкарів, таких як гібридний суперкар McLaren Artura. Велосипеди мають карбонові рами і пропонують п’ять режимів потужності: Off, Eco, Trail, Sport і Race.

Уся лінійка оснащена шинами Pirelli, аналогічними тим, що встановлюються на автомобілі McLaren. Модель Extreme з повною підвіскою має 29-дюймове переднє колесо, 27,5-дюймове заднє колесо, задню підвіску з ходом 145 мм і вилку з ходом 160 мм.

Модель Sport являє собою хардтейл з 29-дюймовими колесами.

Читайте також McLaren презентував новий кабріолет Spider (фото)

Особливістю нових велосипедів є цифровий дисплей, який нагадує приладові панелі автомобілів McLaren. На повнокольоровій РК-панелі, вбудованій у кермо, відображається телеметрична інформація, включно зі швидкістю, рівнем заряду акумулятора і дальністю поїздки.

McLaren заявляє, що ці велосипеди будуть випускатися обмеженим тиражем і будуть доступні виключно через їхній офіційний веб-сайт.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.