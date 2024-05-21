McLaren представив лінійку електричних велосипедів (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

McLaren представив лінійку електричних велосипедів (фото)

Технології&Авто
7
McLaren представив лінійку електричних велосипедів (фото)
McLaren представив лінійку електричних велосипедів (фото)
McLaren Automotive, відома своїми суперкарами та участю в перегонах Формули 1, розширює свою лінійку, випускаючи серію електричних гірських велосипедів.
Про це повідомляють на офіційному сайті компанії.
До серії увійдуть чотири моделі, включно з флагманськими версіями McLaren Extreme 600 і Sport 600, які, за твердженням компанії, є одними з найпотужніших електричних велосипедів для вуличного використання. Їхня пікова потужність досягає 852 Вт.
McLaren представив лінійку електричних велосипедів (фото)
Ціни на нові моделі варіюються від 11 950 доларів за Extreme 600 до 7 950 доларів за базову версію Sport 250. McLaren підкреслює, що ці велосипеди були розроблені командами, відповідальними за створення їхніх знаменитих суперкарів, таких як гібридний суперкар McLaren Artura. Велосипеди мають карбонові рами і пропонують п’ять режимів потужності: Off, Eco, Trail, Sport і Race.
McLaren представив лінійку електричних велосипедів (фото)
McLaren представив лінійку електричних велосипедів (фото)
Уся лінійка оснащена шинами Pirelli, аналогічними тим, що встановлюються на автомобілі McLaren. Модель Extreme з повною підвіскою має 29-дюймове переднє колесо, 27,5-дюймове заднє колесо, задню підвіску з ходом 145 мм і вилку з ходом 160 мм.
Модель Sport являє собою хардтейл з 29-дюймовими колесами.
Читайте також
Особливістю нових велосипедів є цифровий дисплей, який нагадує приладові панелі автомобілів McLaren. На повнокольоровій РК-панелі, вбудованій у кермо, відображається телеметрична інформація, включно зі швидкістю, рівнем заряду акумулятора і дальністю поїздки.
McLaren заявляє, що ці велосипеди будуть випускатися обмеженим тиражем і будуть доступні виключно через їхній офіційний веб-сайт.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.